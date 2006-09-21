Венгерский бунт «оборванцев»

Венгрия опять бунтует и требует перемен. Еще в 1990 году венгры сбросили советскую власть, благодаря которой у всех горожан была работа, а заводы находили сбыт своей продукции в странах СЭВ. Крестьяне и в то время имели возможность вести частное хозяйство, но та же коммунистическая власть обеспечивала им огромный рынок сбыта в лице соседнего СССР. Поэтому люди здесь могли позволить себе работать в свое удовольствие и хорошо жить. Сегодня Венгрия – член НАТО и ЕС, где, как оказалось, никому не нужны ни венгерские автобусы, ни тем более зеленый горошек… Венгерская продукция в одночасье стала неконкурентоспособной.



ТОГДА антикоммунистический задор сменился расколом общества на два лагеря: одна половина населения поддерживает правых (от консерваторов до фашистов), другая половина – социалистов. В результате такого раскола премьером стал молодой социалист Ференц Дюрчань, а президентом – престарелый консерватор Ласло Шойом. Премьер многие годы пытался провести реформы, усиливающие социальную защиту, но повышающие налоги на крупный бизнес. Правые, защищавшие интересы богатых, естественно, тормозили такие предложения. В результате расходы бюджета на зарплаты и пенсии росли, а доходы оставались прежними, из-за чего бюджетный дефицит достиг угрожающих размеров. Именно недовольством этой ситуацией и вызваны «откровения» венгерского премьера на закрытом заседании, пленка с которого попала сначала в Интернет, а потом на венгерское радио: «Я чуть не умер, когда в течение 1,5 лет нам приходилось прикидываться, будто мы управляем. Вместо этого мы врали – по утрам, по вечерам и по ночам. За 4 года мы не сделали практически ничего. Нельзя вспомнить ни одного важного правительственного решения, которым мы можем гордиться, кроме того факта, что нам в конце концов удалось вытащить систему управления из дерьма…», – говорил Ференц Дюрчань на скандальной пленке.

Правые тут же заявили, что социалист Дюрчань таким образом признается, что он обманывал избирателей перед выборами, а значит, и его победа на апрельских выборах – липовая, и надо требовать новых выборов. Такие требования начали раздаваться еще вечером 17 сентября – уже тогда, по словам венгерского посла в РФ Арпада Секея, «в центре Будапешта начали собираться оборванцы». Однако премьер Дюрчань сказал тогда, что не боится маргинальных элементов и не собирается из-за немногочисленных демонстрантов отменять визит к Владимиру Путину в Сочи.

Один из российских политологов заявил «Аргументам», что события вовсе не случайно разгорелись сразу после встречи В. Путина и Ф. Дюрчаня и «в венгерских событиях заметно внешнеполитическое измерение: некоторые силы в стране не заинтересованы в сближении с Россией, не случайно демонстранты скандируют «56», ведь многие там воспринимают события 1956 г.как восстание не только против коммунистов, но и против России».

Странно в этой истории только одно: получается, что несчастные венгры опять начали бузить против того, что может быть их единственным спасением. Ведь именно возобновление сотрудничества с Россией может помочь венгерской экономике выйти из тупика, а значит, время для «бунта оборванцев» выбрано крайне неподходящее.