Японская загогулина

В конце сентября глава правительства Японии Дзюнъитиро Коидзуми уходит со своего поста в связи с окончанием премьерского срока. Его сменит Синдзо Абэ, сын бывшего главы японского МИДа Синтаро Абэ и внук бывшего премьер-министра Нобусукэ Киси. 20 сентября правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) избрала г-на Абэ своим председателем, а еще через несколько дней парламент одобрит и назначение его новым премьером. Такое развитие событий поддерживают и большинство японцев, и уходящий премьер Коидзуми, у которого Абэ был главой секретариата правительства.



51-ЛЕТНИЙ Синдзо Абэ получал образование в Америке и в случае своего премьер­ства собирается «укреплять отношения с США, Австралией и ЕС, которые разделяют общие с Японией ценности демократии и свободы». Он же известен своей жесткой позицией в отношении России и не скрывает желания пересмотреть всю оборонную политику Страны восходящего солнца. Новый премьер собирается буквально поставить на уши все политические реалии последних 60 лет. Для руководства ЛДП им уже подготовлен некий Меморандум, возвращающий Японию к политическим амбициям времен «великой империи». Меморандум будет озвучен сразу после вступления г-на Абэ в должность. Он содержит три «зубодробительных пункта».

Первый. Япония откажется от самоограничений в сфере обороны, которые были зафиксированы как итог Второй мировой войны, что будет означать создание современной армии с полноценными ВМФ, ВВС и сухопутными вой­сками.

Второй. Японская армия отныне сможет использоваться во всех миротворческих операциях своих солдат, а не только военных врачей и строителей, как это происходит сегодня.

Третий. Учитывая наращивание Китаем ядерного арсенала и возможность появления ядерного оружия у КНДР, на японских военных базах должно быть размещено американское ядерное оружие.

Эти предложения идут вразрез с японской Конституцией, однако г-н Абэ еще 22 августа открыто заявил, что он намерен изменить Конституцию, написанную сразу после войны под диктовку оккупационных сил и запрещающую иметь ядерное оружие и применять силу во внешних конфликтах. Будущий премьер уже тогда сказал, что хочет дать возможность применять Японии свои вооруженные силы для решения международных споров. Примечательно, что это заявление г-на Абэ не только не вызвало протестов в Японии, а, наоборот, привело к росту его рейтинга с 45 до 55% за один лишь август месяц.

Кстати, Меморандум Абэ предусматривает и совместное использование ВМФ США и Японии в случае конфликта между Китаем и Тайванем.

В МИД РФ, похоже, не придают этим планам будущего японского премьера серьезного значения, а вот в Китае и Южной Корее Меморандум Абэ вызовет громкий скандал: обе эти страны в XIX–XX веках потеряли в борьбе с японскими оккупантами десятки миллионов своих сограждан. По сведениям из Пекина, в случае обнародования Меморандума Абэ Китай готов пойти даже на разрыв дипломатических отношений с Японией. Впрочем, и в этом случае г-н Абэ будет чувствовать себя спокойно: «Большой брат» не даст его в обиду…