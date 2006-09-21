Борис Грызлов решил жить как все

ПЕРВЫМ, оперативно снявшим мигалку со служебного авто, стал спикер Думы Борис Грызлов. Играючи демонтировали спецатрибуты и его заместители: Вячеслав Володин, Владимир Пехтин, Владимир Катренко и Артур Чилингаров. Слово остается за лидерами других фракций и вице-спикерами Госдумы. Это был первый практический шаг к борьбе с беспрецедентно высокой аварийностью на российских дорогах. Напомним, что тема ДТП была главной на недавней встрече Владимира Путина с министром МВД Рашидом Нургалиевым. А поводом к ней послужило крупнейшее происшествие в Краснодаре с участием более 50 автомашин.

Борис Грызлов убежден, что следствием парламентских усилий станет возросшая организованность автодвижения.

– Конечно, время поездки до работы увеличится… Но если все будут соблюдать эти условия, то процесс движения станет более организованным. Это касается и перекрытия наших автомагистралей для переезда большой категории лиц.

Оппозиция пеняет, что добровольный «статус-секвестр» – очередная пиар-акция «Единой России». Не более того. Однако сами левоцентристы расставаться со спецоснащением, очевидно, не торопятся. И политическое противостояние здесь приходится очень кстати…

Центрист Геннадий Гудков и вовсе признался, что отказываться от спецезды не собирается. По мнению Гудкова, инициатива его коллег по фракции – «подмена реальной борьбы за безопасность движения».

– Публичная порка – самый простой способ «оправдать» ожидания электората, – заявил депутат.

Сами же единороссы преисполнены решимости. Их задача состоит в предельном сокращении мигалок. Примерно до 1000. Сегодня их в России 7000. К тому же следующим законопроектом «ЕР» планирует снять «флажковые» номера со всех без исключения депутат­ских автомобилей.

По логике, отказаться от мигалок должны и правительственные единороссы: первый вице-премьер Александр Жуков и глава Минсельхоза Алексей Гордеев… А вот министр МЧС Сергей Шойгу, невзирая на партийную принадлежность, транспортного спецнабора, скорее всего, не лишится. Ведь силовые ведомства – главные пользователи технических привилегий.