Россия обустраивает ШОС

15 сентября в Душанбе прошел пятый премьерский сам­мит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором участвовал и Михаил Фрадков. Встретившись с премьерами Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, он заявил о скором «создании и строительстве новых газо­транспортных коридоров в рамках ШОС».

РЕЧЬ зашла и о ядерном сотрудниче­стве: «Нужно посмотреть на возможность совместного участия в созда­нии международного центра по предоставлению услуг ядерного топливного цикла и проектированию АЭС, по производству и поставкам ядерного топлива», – заявил Фрадков.

Первым проектом, готовым к немедленной реализации, премьеры признали создание транспортного коридора от Каспия до КНР по территории РФ, Казахстана, Узбекистана, Киргизии. России для этого надо всего лишь построить мост через реку Кигач и завершить реконструкцию автодороги Е-40.

Отдельные участки трассы на сегодняшний день уже построены, осталось создать тран­спортные коридоры. Большую часть расходов на строительство транспортного коридора возьмет на себя Китай, который вложит в этот проект 600 млн. долларов.

Михаил Фрадков также договорил­ся об участии России в строительстве газопровода Иран – Пакистан – Индия: об этом он, в частности, говорил на встрече с премьером Пакис­тана Шаукатом Азизом. Со своим таджикским коллегой Фрадков подписал соглашение о завершении строительства Сангтудинской ГЭС-1 и о будущем строительстве ГЭС в Рогуне, а киргизскому – предложил ускорить и проекты строительства Камбаратинских ГЭС-1 и ГЭС-2. Все они будут строиться с участием российского капитала – как государственного, так и частного. Российский премьер также заявил о строительстве новых газопроводов и модернизации уже действующих, добавив, что «российские предприятия по производству труб готовы принять в этом участие».