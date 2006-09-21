Участь Приднестровья

В ПРИДНЕСТРОВЬЕ прошел референдум о вхождении территории в состав России. Президент ПМР Игорь Смирнов сразу после подведения его результатов заявил о намерении посетить Москву. «Всенародное голосование показало – именно с Россией приднестровцы связывают свои надежды на будущее. Мы готовы вести с Молдовой переговорный процесс о нормализации отношений двух государств, но никакого общего государства уже не будет. За независимость и интеграцию с Россией проголосовали не только проживающие в Приднестровье русские и украинцы. 80 и более процентов населения в молдавских селах проголосовало за объединение с Россией. Такой результат говорит о глубоком уважении к той исторической роли, которую сыграла и продолжает играть Россия в их судьбе». МИД ПМР надеется добиться признания в течение 5–7 лет, а за ним может последовать и вхождение в состав России.

Как стало известно «Аргу­ментам неделi», руководство ПМР обратится в российские Госдуму, Совет Федерации и Администрацию президента с официальной просьбой о вхождении в состав РФ, тем более что РФ признала результаты приднестровского референдума. По нашим данным, в Кремле считают, что Госдума должна включить этот вопрос в повестку дня, создав тем самым предпосылки для практического решения приднестровской проблемы.

Между тем, по мнению аналитиков, главным результатом проведения референдума станет возможность для России оказать давление на ЕС накануне подписания в 2007 году нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Россия – ЕС. Предыдущее Соглашение было подписано в 1997 году сроком на 10 лет. Проблемы ПМР, Южной Осетии и Абхазии будут своеобразной политической дубиной в переговорах с ЕС. Поэтому участь ПМР – быть разменной монетой во взаимоотношениях «больших субъектов» мировой политики. Понимая это и играя на опережение, Тирасполь с 1 января 2007 года официально вводит в ПМР российский рубль в качестве единственного платежного средства.