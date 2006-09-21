Накануне реформ

Стабильную политическую ситуацию в стране нарушил неожиданный скандал. Его результатом стали сообщения об увольнении со службы 19 высоких должностных лиц из силовых структур и Администрации главы государства.

ПОВОДОМ для публичного скандала послужила история с контрабандой мебели, которую «крышевали» не названные пока силовики. Между тем, по мнению специалистов, поток контрабанды затрагивал не только мебель. Через таможенные терминалы «влевую» шли компьютеры, телевизоры, сантехника, одежда… Говорят, что оборот полукриминальных поставок составлял 2–2,5 миллиарда долларов в месяц.

В среде «торгашей» говорили о сущест­вовании как минимум двух так называемых торговых домов, контролируемых людьми из ФСБ и МВД и конкурирующих между собой…

А началась эта история в начале 90-х годов, когда власть г-на Ельцина сквозь пальцы смотрела на шалости своих подчиненных. В том числе и на то, как тогдашние силовики стали «крышевать» торговлю, вытеснив из этой ниши бандитов. Спрут разросся настолько, что лишь с укреплением властной вертикали в стране стало возможным нарушить все его наработанные за десятилетие связи.

Почему президенту пришлось лично вмешаться в дело, где порядок должны наводить сами силовики? По мнению аналитиков, ситуация стала угрожать стабильности самих силовых структур. Их сегменты начали выходить из-под контроля. Если совсем откровенно, то товарно-денежные отношения поставили «органы» на грань войны друг с другом. Ее далеко не первые, но публичные залпы проявились, например, в аресте милицией партии телефонных трубок на 20 млн. долларов. А возвращала их владельцу уже ФСБ… При этом Генпрокуратура «для баланса» была вынуждена «прижимать» то одних, то других. Но «дела» тихо закрывались. Если принять за аксиому, что бизнес в России, как правило, связан с криминалом, то и некоторые силовики могли попасть под его влияние.

Говорят, что на одном из недавних совещаний президент сказал такую фразу – некоторые чины из ФСБ смотрели на ряд своих коллег из МВД как на соперников по бизнесу. Так что начавшееся «очищение рядов», похоже, предотвратило в известной степени большой межведомст­венный скандал. На конец октября – начало ноября уже готовится проведение совещания по силовикам. Вести его будет лично президент. Не исключаются и добровольные отставки. Тот же недавний публичный скандал с мигалками и спецномерами не был случайным. Против них В. Путин категорически возражал, но решение было все же «продавлено».

Когда наглость «спецсигнальщиков», делавших и на этом бизнес, стала просто вопиющей, терпение президента лопнуло. Первыми это поняли в «Единой России» и от мигалок освободились. Власть осознала, что спецслужбы, связанные с бизнесом, попросту могут уйти из-под ее контроля. Президент, по сути, занялся отмыванием спецслужб от грязи. Последний раз этим серьезно занялся Генсек КПСС Ю. Андропов. Не успел, а внутреннего самоочищения так и не получилось.

Что же будет дальше? Специалисты говорят, что президент В. Путин может на этот раз все же решиться на реформирование всех спецслужб разом. В давно подготовленном Указе предусматривается создание Федеральной службы расследований. Эта элитная служба соединит в себе все следственные отделы существующих силовых ведомств. Кто мог бы ее возглавить – пока неизвестно. Но Первый канал показал в понедельник пресс-конференцию директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков В. Черкесова. Он только что был у президента в сочинской резиденции. Простое соединение этих двух фактов говорит именно о нем как о возможном кандидате на пост руководителя в операции «Очищение». Правда, предлоги для ее проведения были уже не раз. Будем считать, что сегодня отступать некуда.