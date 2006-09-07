Чубайс против участия СПС в выборах

В начале сентября во всех девяти регионах, где 8 октября пройдут выборы в местные парламенты, закончилось не только выдвижение, но и регистрация партийных списков. Каково же было удивление аналитиков, когда оказалось, что ни в одной из этих 9 областей и республик не было выдвинуто ни одного списка СПС. А ведь в 2004–2006 годах списки СПС участвовали в 31 из 50 региональных кампаний, в остальных регионах поддерживая списки «Яблока». Так, в марте этого года из 8 регионов только один (Адыгея) оказался «не закрытым» ни СПС, ни «Яблоком». Сейчас же из 9 регионов списки «Яблока» выдвинуты только в 3 регионах, из них члены СПС участвуют лишь в одном «яблочном» списке – свердловском. А тут еще и Центризбирком опубликовал финансовые отчеты партий за 2-й квартал этого года: СПС оказалась в числе 12 умирающих партий, на счет которых не поступило ни копейки…

Член совета фонда «Либеральная миссия» Сергей Жаворонков в интервью «Аргументам неделi» объяснил эту ситуацию тем, что в марте ни в одном регионе ни СПС, ни «Яблоко» не преодолели барьера, и финансовые гении партии больше не хотят делать рискованные вложения: «Чубайс теперь решил не тратить деньги зря. В СПС уже на полном серьезе обсуждается идея Анатолия Борисовича о том, что и в выборах в Госдуму-2007 участвовать не стоит: ведь придется тратить немалые деньги, а список все равно не пройдет, поэтому не стоит вкладывать деньги в безнадежный проект».