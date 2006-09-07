НОВАЯ ОППОЗИЦИЯ ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ НА ПОДСТУПАХ

Отказы в регистрации крупным партиям, как и их снятие с выборов уже в разгаре избирательной кампании, стали в России почти обыденным явлением. При этом нигде не снимают с выборов лишь совсем мелкие и явно непроходные партии. Не допускают до выборов фактически только тех, кто в данном регионе может набрать солидный процент.



Аграриев «завернули»



Во время нынешней серии региональных выборов больше всего отказов в регистрации имеет Аграрная партия России (АПР): она и выдвинула-то свои списки всего в 3 из 9 регионов, но во всех трех получила отказы. Как рассказал в интервью «Аргументам неделi» председатель АПР Владимир Плотников, в Тыве его однопартийцы просто не успели собрать необходимое число подписей, а вот в двух других регионов было «вопиющее беззаконие». «В Приморском крае мы были единственной партией, которая собрала для регистрации подписи избирателей, но избирком накопал 11% недействительных подписей: вот, говорят, у вас дату подписания поставил сборщик, а только подпись – избиратель, а должен был и то и другое написать сам избиратель. Мы подали в суд и будем добиваться регистрации».

Еще проще ситуация в Липецке. Там «под давлением административного ресурса 10 из 13 кандидатов списка вышли из него, и список был аннулирован». По словам г-на Плотникова, «самым сильным является отделение АПР в Чувашии: аграрии всегда поддерживали чувашского президента Николая Федорова, и он всегда говорил: «Спасибо вам большое, именно благодаря вашей поддержке я всегда побеждал!» В ответ обещал поддержать список аграриев на выборах. А потом «попросил», чтобы аграрии не участвовали в выборах, да так «попросил», что все в момент испугались возражать».



Свердловское крючкотворство против Партии жизни



Российская партия жизни (РПЖ) выдвинула списки в 7 регионах, из них только в трех – Карелии (список возглавляет бывший президент республики Виктор Степанов), Тыве (во главе со спикером Василием Оюном) и Свердловской области – она могла надеяться на завоевание второго места. Из этих трех уже сняты с выборов тувинский и свердловский списки РПЖ. Самым скандальным стало, пожалуй, решение свердловского избиркома от 21 августа о недопуске к выборам РПЖ. «Юридическая причина отказа нам в регистрации – то, что у нас в решении совета областного отделения от 10 мая было слово, стоящее не в том падеже: получалось, что первичные отделения партии как бы еще не созданы. Но, во-первых, «первички» у нас не только давно созданы, но есть 12 протоколов об избрании ими делегатов на конференции. Во-вторых, даже если бы и не было «первичек» в мае, это не может быть доказательством того, что они не возникли к 5 августа, когда и был выдвинут наш выборный список», – рассказал в интервью «Аргументам неделi» председатель свердловской РПЖ Дмитрий Уткин.

Фактически же РПЖ не допустили до выборов потому, что ее список возглавил Евгений Ройзман – известный в области борец с наркоманией, противник нового Жилищного кодекса и монетизации льгот, уступающий по популярности разве что губернатору, отмечает Уткин.

Кроме самого партсписка отказ в регистрации получил и популярный певец Александр Новиков – №2 в списке РПЖ: сначала в его округе был выдвинут кандидат-двойник – полный тезка Новикова, а 31 августа уже снят с выборов и сам певец.



«Пенсионеры» недовольны



Тыва, кстати, уже стала рекордсменом по числу отказов в регистрации: здесь сняли Российскую партию пенсионеров (РПП) и семигинских «Патриотов России». Правда, список РПП успели подать повторно, вычеркнув из него двух противников президента Тывы…

В Чувашии же, как заявил «Аргументам неделi» зампред исполкома РПП Владимир Воронин, его партии «отказали из-за того, что на счет чувашского отделения внесли, а потом забрали назад 450 тысяч рублей, ошибочно засчитав их в недостачу. На момент регистрации нарушение было устранено». А председатель исполкома РПП Владимир Бураков пояснил «Аргументам», что «в Чувашии можно было бы выиграть в суде, если бы на нашей стороне был административный ресурс, а отношение властей республики к нам не самое лучшее».

Как известно, во время мартовской волны региональных выборов «Единая Россия» набрала в среднем 37,5% (как и на выборах-2003). Сейчас поставлена задача получить 45%, и, похоже, она вполне может быть решена.