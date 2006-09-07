ПЫШНО ЗАЦВЕЛИ СЛУХИ

Чем ближе выборы, тем больше слухов. Они будоражат добропорядочных граждан, и, если честно, – порядком морочат всем головы. Последнее время их персонажами частенько становятся женщины. Помните – когда при назначении нового генпрокурора возникла пауза, газетная молва раструбила, что синий китель должна надеть Л. Слиска? У знатоков слух вызвал улыбку, но кое-кто и понервничал. Говорят, спикер Думы г-н Грызлов даже написал в адрес президента записку, в которой приводил доводы о необходимости ограничить соратницу по партии в публичных выступлениях от имени партии.

Прокуроршей г-жа Слиска, понятное дело, не стала. Но слух удивительным образом совпал с подозрениями в том, что она незаконно занималась бизнесом.

Еще один слух, который был запущен на минувшей неделе, касался губернатора Санкт-Петербурга В. Матвиенко. По сообщениям газет, именно она станет преемницей президента в 2008 году. Впрочем, такие ­pr‑проекты под условным названием «Валентина Великая» возникают не впервые. Но сегодняшний самый грандиозный.

Тем временем слухи в наши дни самым причудливым образом переплетаются с вполне объективными реалиями. Известно, к примеру, что на самой вершине власти, в разных ее группах, как и в канун выборов 1996 года, не сложилось еще четкого понимания того, какими должны быть выборы президента и кого, собственно, выбирать. Только сам президент высказывается по этому поводу четко и определенно. Да и один из самых вероятных кандидатов – Д. Медведев – потихоньку набирает очки. Вот только потолка популярности, соответствующего рангу вище-премера, он почти достиг. Чтобы шагнуть дальше, нужен статус как минимум премьер-министра. Отсюда и постоянные слухи о переменах в правительстве.

Но этот естественный процесс устраивает, похоже, не всех. Во власти немало людей, чье положение напрямую зависит от того, кем через два года будет нынешний президент. Именно с их посылов продолжает обсуждаться возможность третьего срока для В. Путина. Тот же Рамзан Кадыров убежден в правильности такого развития выборного процесса. Тем временем сторонники третьего срока не просто сидят и ждут. По их поручению прорабатывается и юридическая сторона дела.

А что же министр обороны С. Иванов? Он на сегодняшний день второй обсуждаемый кандидат на высшую должность. Его дела по части рейтинга тоже идут неплохо. Они с Д. Медведевым ориентированы на различные сегменты электората и пока не мешают друг другу. Если г-н Иванов патриот, военный строитель и защитник отечества, то г-н Медведев ориентирован на либеральные круги общества. И что, спрашивается, помешает им в недалеком будущем дополнить друг друга на вершине власти? Разумеется, в разных качествах.