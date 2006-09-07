В. Путин выводит российских производителей на мировой рынок

В отличие от всех преж­них руководителей страны, В. Путин совмещает в себе качества не только политического, но и экономического лидера. Совершенные президентом на этой неделе визиты в Грецию, ЮАР и Марокко – лучшее тому подтверждение. В Афинах В. Путин договорился с президентами Греции и Болгарии о строительстве нового экспортного нефтепровода Бургас – Александропулос: российская нефть будет доставляться по Черному морю танкерами в болгарский порт, а затем идти по трубопроводу длиной в 300 км до греческого порта.

Последний может принимать крупнотоннажные танкеры, что делает экономически выгодным доставку нефти до территории США. Поставки нефти (30–50 млн. тонн в год) обеспечит «Роснефть» – наиболее динамично развивающаяся россий­ская нефтяная компания, уже вышедшая на второе место в РФ по нефтедобыче и в ближайшие годы собирающаяся обогнать даже лидирующий ныне ЛУКОЙЛ. Новый нефтепровод позволит обойти турецкие проливы и станет главной альтернативой нефте­провода Баку – Джейхан, проходящего через территорию раздираемой национальными конфликтами Грузии.

Неудивительно, что именно во время визита В. Путина в ЮАР подписаны соглашения о строительстве завода ферросплавов (мощностью 300 тыс. тонн в год), 10-летнее соглашение о сотрудничестве в космической отрасли (первый микроспутник будет запущен уже в конце этого года) и о сотрудничестве в области медицины (в частности, об обучении студентов ЮАР в российских вузах), создан российско-южноафриканский Деловой совет, который возглавили российский бизнесмен В. Вексельберг и глава «Де Бирс» Н. Оппенгеймер.

В. Путин также продвигает и интересы Росвооружения: ЮАР проявила заинтересованность в поставках российской техники и усилении сервисного обслуживания со стороны РФ той техники, которая поставлялась Россией в прежние годы.

При этом Россия проводит политику «заманивания зарубежных клиентов в ловушку» путем выдачи им связанных кредитов. Когда у страны нет денег на строительство своих заводов, РФ выдает ей заем, но с условием, что заказ на строительство завода получит российская же компания. Подобное произошло и во время поездки В. Путина в Марокко, где стороны договорились, что РФ прокредитует строительст­во электростанции на сумму 35 млн. евро, а «Газпрому» предложили заняться разработкой газовых месторождений в Сахаре. Подтверждены и договоренности о продаже российского оружия в Марокко, куда РФ недавно уже поставила комплексы ПВО «Тунгуска» на 100 млн. долларов. То есть российский президент собственными руками поднимает российскую промышленность, показывая пример чиновникам.