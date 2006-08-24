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Куриная перепалка на фоне иранского кризиса

№ 16(16) от 24.08.2006 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Куриная перепалка на фоне иранского кризиса

 ПРИЧИНА появления этого письма весьма прозаическая. Если до ноября Россия не вступит в ВТО, ей придется начинать цикл согласований по некоторым позициям заново. Делать это лень, вот и появилась куриная тема. Учитывался и политический фактор. В ноябре в штатах пройдут промежуточные выборы в Сенат и Конгресс. Республиканцам и лично Дж. Бушу придется объяснять в «куриных» штатах страны – почто с русскими поссорились? И там будет не до шуток – в 2005 г. США экспортировали всего 2,3 млн. т «ножек Буша». А соглашение с Россией обеспечивало им сбыт 35–40% всего американского импорта бройлеров с ежегодной выручкой в 1 млрд. долл. в год.

 Возможные ответные меры – ужесточение условий ввоза в США российского металла и обвинение России в «плохом инвестиционном климате». Это может ударить по российскому рынку акций. Хотя крупных неприятностей не будет – наши экономические отношения с США минимальны.

 Куриный кризис, впрочем, может закончиться и в ноябре. По некоторым сведениям, в этом месяце может пройти очередная встреча президентов России и США. Там поговорят и об окорочках.

 Но курятина едва ли станет для Вашингтона заметной проблемой. Тема номер один – что делать с Ираном? Как мы и писали в прошлом номере, Тегеран отказался выполнять резолюцию ООН по своей ядерной программе. Это еще больше ссорит нас с США – особенно когда в Москву прибыла официальная делегация из Ирана по торговле и сотрудничеству. Так что Москва (вместе с Китаем), похоже, не поддержит возможных санкций США и ЕС против Тегерана.

 Тем временем в самом Иране царит огромный эмоциональный подъем после ухода израильских войск из Ливана. Там это считают победой «Хезболлы». Из чего иранское руководство сделало вывод – военная интервенция большой опасности для страны не представляет. Готовится и ответ на введение экономических санкций. Иран объявил о возможном прекращении поставок нефти на западные рынки. Но не это самое страшное для США.

 Иран готов спровоцировать шиитское большинство в Ираке на действия против американских оккупационных войск. Помимо протестных действий иракского руководства, где большинство составляют шииты, на улицы иракских городов могут выйти миллионы мусульман-шиитов и заблокировать американские войска в местах их дислокации. Дело, естест­венно, закончится стрельбой по толпам, большой кровью и объявлением газавата всем «неверным». Ситуация очень серьезная, и Москва не хочет ее усугублять. К тому же у России и Ирана по большому счету никогда и не было разногласий. Даже в вопросе о разделе Каспия на экономические зоны наши противоречия не критичны. Так зачем лезть на рожон?

 Похоже, Москву не особо пугает и иранская ядерная программа. Либо в Кремле знают, что она действительно не направлена на создание ядерного оружия, либо обладание Ираном таким оружием считается делом если и возможным, то лишь в очень отдаленном будущем.

 Голова болит по этому поводу лишь у Израиля и США. Израиль боится нападения на себя и, естественно, полного уничтожения. А вот Вашингтон совсем не хочет, чтобы Иран стал катализатором объединения всего мусульманского мира. Сегодня этот мир пестр и раздроблен. А богатый, хорошо вооруженный и независимый от США Тегеран – естественный региональный лидер. Понятно, что говорить о значении этого региона для США и всей мировой экономики излишне. А тут еще Греф со своими курами…

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