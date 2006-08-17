Двухпартийная система

ТАКАЯ система дейст­вует в тех же Германии и Великобритании. Канцлери премьер-министр- еще и депутаты. Так было и в России, при «раннем» Б. Ельцине. Министрами-депутатами работали

Одним словом - соответст­вующий законопроект уже существует и, скорее всего, будет утвержден. Как и в Анг­лии, депутат российской Думы сможет несколько раз за 4 года побывать министром или руководителем федерального агентства. Будет действовать «револьверный» принцип. Главное - попасть в обойму, а точнее - в партийный избирательный список.

Нетрудно догадаться, что желающих попасть в такой список - предостаточно. Крупные бизнес-структуры, измеряющие все на деньги, по разным оценкам, готовы вложить до 30 млн. долл., чтобы «вклинить» своего человека в список от «партии власти». ЛДПР оценивается ими же в 5 млн. долл., объединенная «Родина-Жизнь» («РоЖи») - до 2 млн. и КПРФ - от 2 до 5. Разумеется, эти цифры не имеют никакого отношения к самим руководителям партий. Они будут формировать списки только из своих однопартийцев.

Но покупателей это только разогревает. К тому же число депутатских вакансий растет. Из нынешнего состава Госдумы в составе следующей окажется человек 30-40. Остальные - в основном нынешние одномандатники - «уйдут в историю». Министерские кадры будут ковать новички.

А сейчас - прогноз. По некоторым оценкам, «Единая Россия» может получить в новой Думе до 315 мест. Остальные 135 - объединенная «Родина-Жизнь». В этих цифрах, если разобраться, - ничего необычного. До декабрьских выборов 2007 г. как минимум 2 раза будет повышаться пенсия и 2 раза - зарплата бюджетникам. Лавры достанутся «Единой России». Все программные установки КПРФ будут активно реализовываться все той же «ЕР». Это, кстати, уже делается в национальных проектах по здравоохранению, образованию, жилью, обороне. Не случайно по ряду замеров рейтинг КПРФ уже опустился до 6%. Партия все больше уходит в тень. Как уходит в тень и ЛДПР. Едва ли ее лидер сможет объехать всю страну, чтобы голосование за его список стало массовым. Да и о «Яблоке» слышно все реже.

А вот детищу спикера Совета Федерации С. Миронову есть что «ловить». Объединившись с «Родиной» без Рогозина, он соберет весь протестный электорат. Его задача - ругать на чем свет стоит «партию власти». А поскольку это ему разрешают, то и 7%-й барьер при выборах эта новая партия, скорее всего, преодолеет.

Одним словом, для России замаячила перспектива стать «двухпартийной демократией». Парадоксально, но в этом случае в Думе вновь появится оппозиция, а власть не будет ее давить, скорее - поддерживать. Это ли не демократия «западного типа»?