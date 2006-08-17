Слияния и поглощения

В БЛИЖАЙШИЕ 1,5 года в РФ пройдут три референдума об объединении регионов. Как заявил в интервьюзам­директора Центра политической конъ­юнктуры Россиив московских властных коридорах уже определены сроки проведения этих референдумов. В марте 2007 г. состоится референдум об объединении Агинского Бурятского автономного округа с Читинской областью, в декабре 2007 г. (одновременно с думскими выборами) -в марте 2008 г. (одновременно с президентскими выборами) -

Кстати, подобные референдумы уже прошли в целом ряде субъектов РФ.

Практически во всех объединяемых регионах титульные нации по переписи 2002 г. составляют меньшинство населения (в Эвенкийском - 21,5%, Долгано-Ненецком - 21,6%, Корякском - 26,7%, Усть-Ордынском Бурятском - 39,6%, Республике Алтай - 30,6%), только в Коми-Пермяцком и Агинском Бурятском округах они составляют 59% и 62,5% соответственно.

На Алтае подготовка к объединению началась в начале августа: в республику приезжала заместитель сибирского полпреда Любовь Бурда. Тем временем алтайские националисты из организации «Эне Тил» («Мать-земля») грозят созвать внеочередной курултай (съезд) с приглашением на него своих тюркоязычных братьев (якутов, тувинцев, хакасов, татар и башкир) и бурят с целью объединить «коренные малочисленные народы в деле защиты конституционного статуса республик в составе России», а также обратиться в международные правозащитные организации.

«Алтайцы, конечно, будут протестовать. Но у власти на это есть хороший ответ. Пропагандистскую кампанию по объединению поручено вести газовикам, которые строят в Республике Алтай газопровод, поэтому тему газификации алтайских сел увяжут с темой объединения», - заявляет «Аргументам» политолог Виталий Иванов.

А 7 августа депутаты Ненецкого округа единогласно утвердили губернатором Валерия Потапенко. Выступая перед депутатами, новый губернатор не исключил перспектив объединения с Архангельской областью, против которого категорически выступал предыдущий глава Ненецкого округа Алексей Баринов.

Что касается возможных объединений после 2008 г., то велика вероятность объединения с Красноярским краем еще и Хакасии. А после ухода Абрамовича из чукотских губернаторов - присоединения туда же Чукотки к Магаданской области.

Присоединение же Адыгеи к Красно­дарскому краю маловероятно: хотя в республике адыгейцы и составляют всего 24%, «никто не хочет ворошить Кавказ». Вряд ли объединят с Хабаровским краем и Еврейскую автономную область: притом что евреи составляют там всего 1,2%, ее ликвидация может спровоцировать обвинения в «антисемитизме». Не будет и ликвидации Карелии, где карелы составляют всего 9,2%, - это может испортить отношения с друже­ственной Финляндией.