Слияния и поглощения
№ 15(15) от 17.08.2006 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
Кстати, подобные референдумы уже прошли в целом ряде субъектов РФ.
Практически во всех объединяемых регионах титульные нации по переписи 2002 г. составляют меньшинство населения (в Эвенкийском - 21,5%, Долгано-Ненецком - 21,6%, Корякском - 26,7%, Усть-Ордынском Бурятском - 39,6%, Республике Алтай - 30,6%), только в Коми-Пермяцком и Агинском Бурятском округах они составляют 59% и 62,5% соответственно.
На Алтае подготовка к объединению началась в начале августа: в республику приезжала заместитель сибирского полпреда Любовь Бурда. Тем временем алтайские националисты из организации «Эне Тил» («Мать-земля») грозят созвать внеочередной курултай (съезд) с приглашением на него своих тюркоязычных братьев (якутов, тувинцев, хакасов, татар и башкир) и бурят с целью объединить «коренные малочисленные народы в деле защиты конституционного статуса республик в составе России», а также обратиться в международные правозащитные организации.
«Алтайцы, конечно, будут протестовать. Но у власти на это есть хороший ответ. Пропагандистскую кампанию по объединению поручено вести газовикам, которые строят в Республике Алтай газопровод, поэтому тему газификации алтайских сел увяжут с темой объединения», - заявляет «Аргументам» политолог Виталий Иванов.
А 7 августа депутаты Ненецкого округа единогласно утвердили губернатором Валерия Потапенко. Выступая перед депутатами, новый губернатор не исключил перспектив объединения с Архангельской областью, против которого категорически выступал предыдущий глава Ненецкого округа Алексей Баринов.
Что касается возможных объединений после 2008 г., то велика вероятность объединения с Красноярским краем еще и Хакасии. А после ухода Абрамовича из чукотских губернаторов - присоединения туда же Чукотки к Магаданской области.
Присоединение же Адыгеи к Краснодарскому краю маловероятно: хотя в республике адыгейцы и составляют всего 24%, «никто не хочет ворошить Кавказ». Вряд ли объединят с Хабаровским краем и Еврейскую автономную область: притом что евреи составляют там всего 1,2%, ее ликвидация может спровоцировать обвинения в «антисемитизме». Не будет и ликвидации Карелии, где карелы составляют всего 9,2%, - это может испортить отношения с дружественной Финляндией.
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