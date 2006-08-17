Гости В. Путина договорились о создании Таможенного союза

ГВОЗДЕМ неформального саммита стало появлениесовершившего свой первый визит в качестве премьера именно в Россию (как и в начале своего первого премьерства в 2002 году). Непосредственно перед поездкой Янукович определил ее цельюКстати, Россия еще в 2005 г. неоднократно предлагала сохранить низкие цены на поставляемый на Украину газ в обмен на участиев управлении украинской газотранспортной системы (). Сейчас Янукович высказывается на эту тему туманно:в то же время для участия в ее реконструкцииУкраинский премьер сохраняет надежду на то, что РФ согласится

Сам визит Януковича запоздал на несколько часов: в Сочи 15 августа его ждали уже на «рабочем обеде глав государств ЕврАзЭС», а он пришел только на «рабочий ужин». Зато - вместе с российским премьером. 16 августа два премьера обсудили не только газовые и нефтяные проблемы (Янукович констатировал, что украинские нефтеперерабатывающие заводы загружены лишь на 25%), но и возобновление российско-украинского проекта по выпуску военно-транспортного самолета Ан-70. Путин и Янукович договорились о возобновлении деятельности комиссии Ющенко-Путин, однако российский президент считает, что газовые вопросы украинская сторона должна решать не с ним, а с «Газпромом» и правительством.

На встрече с М. Фрадковым утром 16 августа Янукович делегировал своего первого зама Н. Азарова в Группу высокого уровня по формированию Едино­го экономического пространст­ва между Украиной, Россией, Белоруссией и Казах­станом. И выдвинул идею проведения в Киеве заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству непосредственно перед комиссией Ющенко-Путин. Фрадков в ответ предложил Януковичу внести кандидатуры глав каждой из подкомиссий, которые в рамках межправительственной российско-украинской комиссии будут готовить документы по «увеличению товарооборота, сотрудничеству в ТЭК и авиакосмической отрасли, координировать позиции стран по ВТО».