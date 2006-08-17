Гости В. Путина договорились о создании Таможенного союза
№ 15(15) от 17.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Сам визит Януковича запоздал на несколько часов: в Сочи 15 августа его ждали уже на «рабочем обеде глав государств ЕврАзЭС», а он пришел только на «рабочий ужин». Зато - вместе с российским премьером. 16 августа два премьера обсудили не только газовые и нефтяные проблемы (Янукович констатировал, что украинские нефтеперерабатывающие заводы загружены лишь на 25%), но и возобновление российско-украинского проекта по выпуску военно-транспортного самолета Ан-70. Путин и Янукович договорились о возобновлении деятельности комиссии Ющенко-Путин, однако российский президент считает, что газовые вопросы украинская сторона должна решать не с ним, а с «Газпромом» и правительством.
На встрече с М. Фрадковым утром 16 августа Янукович делегировал своего первого зама Н. Азарова в Группу высокого уровня по формированию Единого экономического пространства между Украиной, Россией, Белоруссией и Казахстаном. И выдвинул идею проведения в Киеве заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству непосредственно перед комиссией Ющенко-Путин. Фрадков в ответ предложил Януковичу внести кандидатуры глав каждой из подкомиссий, которые в рамках межправительственной российско-украинской комиссии будут готовить документы по «увеличению товарооборота, сотрудничеству в ТЭК и авиакосмической отрасли, координировать позиции стран по ВТО».
Фрадков и Янукович договорились закачать в этом году в украинские подземные хранилища 24,5 млрд. м3 газа в соответствии с «ценами, определенными в январе 2006 г.» (то есть по 95 долл. за м3). Что касается вопроса о том, какими в перспективе окажутся итоги российско-украинских переговоров, то директор Центра политических технологий Игорь Бунин заявил в интервью «Аргументам неделi», что «если Россия получит хотя бы какую-то часть акций украинской ГТС, тогда в ответ вполне могут пойти на снижение цен на газ. Это не противоречит и заявлениям Януковича о том, что контроль над ГТС останется за Украиной, - ведь Россия требует не контроля, а участия».
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