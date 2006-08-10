Россия должна помочь арабам, израильтянам и американцам

ЧТОБЫ понять, что это за война, нужно понять ее цель. Ни на местном, ни на региональном, ни даже не на евразийском и конфессиональном уровнях эту причину не найти.

Помните, убийство австрийского эрц­герцога Фердинанда привело к Первой мировой войне. Примерно так же - почти из ничего, началась ливано-израильская война. Двоих человек взяли в плен, после чего Израиль стал уничтожать целое государство.

Чтобы понять, что происходит, неплохо найти выгодополучателей. Похоже, по большому счету интересантов всего два - это транснациональные корпорации и США. Первые хотят укрепить контроль над финансовым миром. А США заинтересованы в сохранении нынешних правил игры и своего главного оружия - доллара, который получил тяжелейший удар 11 сентября 2001 года. С тех пор он продолжает существовать в полудохлом состоянии под «кислородной подушкой» из российских природных ресурсов, китайских «трудовых резервов» и японских технологий.

Поэтому конфликт Израиля с Ливаном - это взрыватель реальной полномасштабной войны. Помните, перед Второй мировой войной доллар практически сдулся - случилась великая депрессия. США по сути стали не страной, а сплошным страданием. Но началась Вторая мировая война с ее кровью и жертвами. Воюющим европейцам сначала понадобились горы оружия, а после войны - помощь в восстановлении разрушенного. Штаты богатели, как на дрожжах.

Интересная концепция после пережитого в ХХ веке была предложена в Китае. Мир - это некий треугольник, связка трех сил. Если два центра активны и находятся в противоборстве, например, СССР и Германия, энергия уходит к третьему, пассивному - США. Второй вариант. Если два центра активны - США и СССР - энергия идет к третьему, пассивному - Китаю. Поэтому США будут делать все возможное, чтобы через подобные кризисы столкнуть в итоге Китай и Россию. Нужен маленький запал, средний запал, потом большой запал.

События в Ливане - маленький запал. Эта война пока «разогревает улицу». «Хезболла» - это и есть улица. Она была создана для борьбы с коррупцией властей арабских и мусульманских стран. Поэтому сейчас ее членами становятся даже христиане, которые живут в Ливане. Это первая энергия, которая будет использована для реструктуризации исламского мира. Вторая энергия - это потенциально огромный Иран.

И эта страна готова взорваться при малейшем внешнем воздействии. По замыслу авторов, этот взрыв и должен в итоге спровоцировать войну христианского и исламского миров. Только Россия по-настоящему заинтересована в том, чтобы этой войны не было. Достичь этого можно своим поведением. Если мы сейчас примитивно встанем на чью-то сторону, то лишь ускорим эскалацию. Мы должны назвать вещи своими именами и помочь исламу, израильтянам и американцам понять, что им нельзя следовать за штрафными ротами: их всего лишь бросили на войну по решению задач мировой финансовой олигархии! Тем самым мы спасем мир от войны и сработаем во спасение населения исламских стран, Израиля и США. Война - это всегда технология разрешения финансовых мировых кризисов.