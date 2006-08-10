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Тест на хамство

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Gazeta Wyborcza, Польша ]

АМБИЦИОЗНЫЙ мэр Москвы Юрий Лужков объявил о выделении 700 млн. руб. на «улучшение на международной арене имиджа российской столицы», относящейся к числу самых хамских городов мира.

Это произошло после того, как Москва показала фатальные результаты в своеобразном «тесте на хамство», проведенным популярным американским журналом «Ридерс Дайджест». Представители журнала бродили по крупным городам мира, проверяя, насколько их жители любезны с приезжими, спрашивающими дорогу или нуждающимися в помощи. Как бы нечаянно они «роняли» под ноги случайных прохожих папки с документами. Или с полными руками сумок вставали у дверей магазинов или офисов, ожидая, пока какой-нибудь добрый человек подойдет и откроет. Посещая магазины, они обращали внимание на то, приветствуют ли продавцы клиентов и благодарят ли их за покупку.

Чемпионами мира по любезности оказались нью-йорк­цы, которые приветствуют незнакомых людей улыбкой, поднимают уроненные папки, всегда придерживают двери. А рассеянным и беспомощным нужно как огня избегать Бомбея, Бухареста и Москвы.

Очень часто здесь можно видеть, как машины скорой помощи и пожарной охраны стоят с включенными сиренами в пробках, потому что водители их не пропускают. Те же водители в панике съезжают на обочину, когда по улице мчится большой «мерседес» - тоже с сиренами и окруженный джипами охранников. Они знают, что в шикарной машине везут какого-нибудь министра или богатого бандита, охранники которого охотно подстрелят каждого, кто осмелится перегородить дорогу их начальнику. Но ведь врачи, борющиеся за жизнь пациента в застрявшей в пробке карете скорой помощи, стрелять не будут.

Москвичи очень не любят чужих, тянущихся в их город из всего бывшего СССР в поисках лучшей жизни. В переполненном московском метро редко найдется пассажир, который уступит место инвалиду, беременной или старушке, увешанной мешками.

Российское общество отойдет от советских стереотипов воспитания не раньше, чем сменится пять поколений, то есть через сто лет.

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