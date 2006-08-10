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Почему я перестал бояться и полюбил Владимира

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », The Guardian, Великобритания ]

ДА, пусть я грешник. Эту статью вполне можно считать исповедью. Я проработал в Москве четыре с половиной года и все это время открывал миру лицо власти Владимира Путина. Как при ней медленно разрушаются демократические свободы, как она поразительно равнодушна к судьбе отдельного человека, какой она, напитавшись нефтедолларами, стала самонадеянной и заносчивой. Я зачастую был к ней чрезвычайно критичен, потому что мне представлялось очевидным, что многострадальный российский народ заслуживает чего-то гораздо лучшего. Он, собственно, уже много веков заслуживает чего-то лучшего. Но теперь, когда срок моей работы здесь подошел к концу, я должен признать: мне начинает нравиться Путин.

Сегодняшняя Москва - это уже не тот город, каким он был в 90-е, когда по улицам туда-сюда носились бандиты в своих BMW с черными стеклами. Сегодня это город сетевых магазинов и семейных машин. При Путине в стране зародился класс покупателей. Нынешняя буржуазия - это не профессора и врачи, а турагенты и владельцы ресторанов.

Власть предержащим из окружения Ельцина Путин казался простым бывшим агентом КГБ. Однако с его приходом стране, быстро разваливавшейся на части, будто начали делать уколы постъельцинского антидота. Первой задачей Путина стало навести, как здесь говорят, «poryadok» - чтобы были хоть какие-то правила.

Я не верю, что Россию в том состоянии, в каком она была в 1999 г., можно было выдернуть из кризиса только «уговорами и лаской». Мало того что обвалилась валюта - чечен­ские сепаратисты предпринимали вылазки в самой России; в столице было таинственным образом взорвано несколько многоквартирных домов; а президент был, пожалуй, даже менее опасен, когда был пьян, нежели когда был трезв. Пришел Путин и начал разбираться - разбираться с жестокостью настоящего головореза из ГБ. Ельцин будто исчез; российское военные одержали решительную, хотя и кровавую, победу во второй чеченской войне; власть, чтобы успокоить страну, начала проводить сразу множество экономических реформ.

И вот теперь можно объяснить, почему, собственно, мне начал нравиться Путин. При нем Россия вышла на путь, на котором в скором времени установится новая ситуация. Путин уже не сможет самолично решить, останется у власти он или тот преемник, которого он себе выберет.

За те четыре года, что я провел в России, я увидел жуткий всплеск авторитаризма, но при этом огромное расширение экономической свободы. Общество в этой стране - маятник, качающийся из одной крайности в другую. Если направление, в котором оно идет, вызывает печаль и тревогу, - значит, через несколько секунд оно обязательно покажет блестящие перспективы.

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