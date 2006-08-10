//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Украина на «универсале»

Цена на газ от этого не снизится, но и расти не будет

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Украина на «универсале»
Бабка Параска довольна подписанием политического «Универсала»
Цена компромисса

КАК уже писали в прошлом номере «Аргументы», президент Украины затягивал внесение кандидатуры Януковича, добиваясь от последнего уступок по вопросу о НАТО. Некоторых уступок он все же добился. 4 августа в 19 ч. 25 мин. Верховная Рада 271 голосом «за» утвердила Януковича на посту премьера (среди голосовавших «за» было 30 депутатов президентской «Нашей Украины» и 6 «тимошенковцев»). А уже в 19 ч. 53 мин. принят закон «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2006 г. для участия в интернациональных военных учениях». За него проголосовали 273 депутата. Похоже, в этом и заключалась главная уступка Януковича Ющенко (последний подписал закон об иностранных учениях уже на следующий рабочий день, 7 августа). Только после согласия Рады на иностранные учения началось обсуждение состава правительства, за который проголосовали лишь в 23 ч. 21 мин. За новый состав правительства подано 269 голосов.

Все, кроме Тимошенко

В ЧИСЛЕ голосовавших за правительство Януковича и за нового премьера лично были практически все руководители «Нашей Украины»: глава фракции Роман Безсмертный, 3 из 4 его заместителей (включая Романа Зварыча), а также такие видные «нашеукраинцы», как Юрий Ехануров, Анатолий Кинах, Борис Тарасюк, Александр Третьяков и брат президента Петр Андреевич Ющенко. Таким образом, фактически возникла новая коалиция из 4 фракций - «Регионы Украины» Януковича, социалисты, коммунисты и «Наша Украина». Причем, для Януковича важным тактическим выигрышем стало сохранение в коалиции коммунистов - с ними она становится очень устойчивой и может просуществовать отпущенные ей по закону 5 лет.

Нетрудно заметить, что в новую правящую коалицию вошли все политические силы, кроме блока Тимошенко. По сути, они и объединились против общего врага - с целью не допустить Юлию Владимировну к власти. И это, похоже, им удастся, ведь у Тимошенко нет своих СМИ и преданных лично ей крупных бизнесменов. Теперь же, в момент консолидации правящего класса, Тимошенко будет изгоем для всех. Выключение ее из эфира всех телеканалов позволит забыть о ней в обозримом будущем.

Как поделили портфели

ПАРТИЯ регионов Януковича получила в правительстве все 4 поста вице-премьеров. Кроме того, «Регионы» получили и 7 министерских портфелей (в том числе экономики, топлива и энергетики, угольной промышленности).

Как и предсказывали «Аргументы», сохранили свои посты все министры, назначаемые президентом: обороны (Анатолий Гриценко), иностранных (Борис Тарасюк) и внутренних дел (Юрий Луценко). Кроме этих трех постов по «президентской квоте», «Нашей Украине» достались и еще 5 министерств (в том числе юстиции и МЧС).

Коммунисты Симоненко и Соцпартия Мороза получили по 2 министерских поста: соответственно промышленности, с/х, транспорта и образования. Причем министр аграрной политики «от коммунистов» Юрий Мельник при Еханурове был вице-премьером по АПК...

Цену на газ Россия не снизит

ЕЩЕ 2 августа посол России на Украине Виктор Черномырдин на вопрос об обмене газотранспортной сети Украины на дешевый российский газ ответил: «Такого быть не может. Цена газа определяется не Россией, а мировым рынком. Экономика же у нас рыночная. Вот возьмите Беларусь. Это союзное России государство. Но и там цена на газ будет с января 2007 г. рыночная».

Российско-украинский политтехнолог Марат Гельман считает слова Черномырдина лукавством. В интервью «Аргументам неделi» Гельман заявил, что «на самом деле такого понятия, как «рыночная цена на газ», не существует. Бирж, торгующих газом, в мире нет. Поэтому на газ нет рыночной цены, а есть лишь договорные цены между каждой из стран».

С целью сохранения рычага влияния на Украину Россия, безусловно, не будет дальше повышать цену на газ. А небольшое ее снижение не исключено по двум причинам: во-первых, в цену газа не надо будет закладывать издержки в случае возможной его кражи; во-вторых, теперь можно будет приступить к совместной эксплуатации трубопроводов. В общем, новых проблем в российско-украинских отношениях не будет, но и полностью урегулировать старые будет нелегко...

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Анатолий Вассерман: мне нравятся и Симоньян, и Канделаки

Тина Канделаки прокомментировала соцопросы, согласно которым «телевизор смотрят меньше». Маргарита Симоньян отреагировала на ее сообщение. На вопрос «Не ссорятся ли девочки?» отвечает политический консультант Анатолий ВАССЕРМАН.

//В мире

В Раде назвали РФ «естественным врагом» и поведали о пользе ее распада для Украины

В Раде назвали РФ «естественным врагом» и поведали о пользе ее распада для Украины

Российская Федерация «является естественным врагом для Украины». С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Сергей Высоцкий, депутат Верховной Рады. Об этом пишут интернет-СМИ.

//В мире

Озвучена предполагаемая дата военного переворота в Киеве и свержения Зеленского

Озвучена предполагаемая дата военного переворота в Киеве и свержения Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть в День независимости бывшей советской республики. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Владимир Быстряков, украинский шоумен.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

На Украине назвали имя выгодного для США главы офиса Зеленского

На Украине назвали имя выгодного для США главы офиса Зеленского

Стало известно, кого хотят видеть на должности главы офиса президента Украины в Соединённых Штатах. Ранее сообщалось, что Андрей Богдан написал заявление об увольнении с должности и подал его на рассмотрение президенту Украины.

//В мире

В команде Зеленского признали поражение Украины в инфовойне в Донбассе и Крыму

В команде Зеленского признали поражение Украины в инфовойне в Донбассе и Крыму

Киев проиграл информационную войну в Донбассе и Крыму. С таким заявлением некоторое время назад выступил Кирилл Тимошенко, заместитель главы администрации украинского президента Владимира Зеленского.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Обнародован прогноз о начале на Украине гражданской войны из-за реформ Зеленского

Обнародован прогноз о начале на Украине гражданской войны из-за реформ Зеленского

Реформирование президентом Владимиром Зеленским и его командой силовых структур Украины приведет к началу гражданской войны в бывшей советской республике. С таким прогнозом выступили в экспертном сообществе.

//Общество

Малышева рассказала, что недавно спаслась от рака

Малышева рассказала, что недавно спаслась от рака

Заслуженный врач России Елена Малышева рассказала, что несколько лет назад смогла уберечь себя от онкологии благодаря стандартному осмотру и последующей операции.

//Непознанное

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе

Людей, рожденных под знаками Близнецов, Козерога и Рыб, ждут сложности в последнем летнем месяце. Об этом говорится в гороскопе астролога Павла Глобы, который опубликовали в российском интернет-сегменте.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//В мире

Что общего у Кличко и английской королевы?

Что общего у Кличко и английской королевы?

Глава Киева Виталий Кличко, что чувствует себя на посту мэра украинской столицы как «английская королева». Кличко заявил, что не имеет никакой власти в городе, которым ему поручено управлять.

//Новости СМИ2

//В мире

Трамп намерен выпустить террористов, если их не заберут родные страны

Трамп намерен выпустить террористов, если их не заберут родные страны

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Америка готова выпустить боевиков террористической организации, которых они удерживают в стране. По его словам, в США хотят, чтобы Европа их забрала.

//В мире

Раскрыты детали приведшей к потерям сил ДНР воздушной атаки ВСУ под Мариуполем

Раскрыты детали приведшей к потерям сил ДНР воздушной атаки ВСУ под Мариуполем

Вооруженные силы Украины атаковали с воздуха позиции Народной милиции ДНР под Мариуполем. Об этом говорится в сообщении, которое распространило военное командование самопровозглашенной республики.

//Общество

В Госдуме предложили бесплатно раздавать детские автокресла

В Госдуме предложили бесплатно раздавать детские автокресла

Депутат Госдумы Ольга Алимова обратилась к главе российского правительства Дмитрию Медведеву с предложением бесплатно выдавать детские автокресла тем семьям, которые не могут их себе позволить.

//Общество

Как ипотека сохраняет семьи

Как ипотека сохраняет семьи

Исследователи установили, что в семьях, где супруги решились оформить ипотеку, разводы происходят гораздо реже, чем у тех пар, которые не обременены кредитом за жилплощадь.

//В мире

Японцам не понравилось, что Медведев поехал на Курилы

Японцам не понравилось, что Медведев поехал на Курилы

В Японии негативно отнеслись к тому, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев посетил один из островов Курильской гряды. Глава правительства прибыл на Итруп утром в пятницу, 2 августа.

//Происшествия

19-летняя студентка выпала из взлетевшего самолёта

19-летняя студентка выпала из взлетевшего самолёта

Стало известно от трагичном случае, который произошёл на борту самолёта Cessna C168 над Мадагаскаром. Отмечается, что на авиалайнере находились двое туристов и пилот. По факту происшествия проводится проверка.

//Новости партнеров

//В мире

СМИ: в США ввели новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей

СМИ: в США ввели новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписан указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела по отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Отмечается, что первый пакет вступил в силу в августе 2018 года.

//Шоу-бизнес

Лиза Галкина покорила сердце поклонников новым видео

Лиза Галкина покорила сердце поклонников новым видео

Дочь певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина Лиза продолжает умилять пользователей своим поведением на видео. В Сети появились кадры из семейного архива, которые восхитили публику.

//Шоу-бизнес

Валдис Пельш с юмором объяснил, почему не боится акул

Валдис Пельш с юмором объяснил, почему не боится акул

Известный телеведущий Валдис Пельш рассказал, почему не боится, что на него может напасть акула. Недавно телеведущий побывал в Мексике на съёмках, где ему довелось плавать вместе с опасными хищниками.

//Общество

Старость не в радость. Пенсионерке запретили дефилировать в бикини

Старость не в радость. Пенсионерке запретили дефилировать в бикини

Это в России престарелые актрисы демонстрируют свои фигуры поклонникам в социальных сетях на направо и налево. А вот в пуританской Англии 81-летняя пенсионерка получила штраф за «антисоциальное поведение»

//В мире

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отдали 4 миллиона за отдых на острове без камер

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отдали 4 миллиона за отдых на острове без камер

Рассказы о непомерных тратах принца Гарри и Меган Маркл давно будоражат умы британцев. Однако старший брат принц Уильям вместе со своей супругой Кейт Миддлтон доказал, что тоже отлично умеет тратить деньги.

//В мире

Трамп объяснил, зачем предложил Путину помощь в тушении пожаров

Трамп объяснил, зачем предложил Путину помощь в тушении пожаров

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, диалог был достаточно конструктивным, но коротким.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе
2

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
3

Подруга певицы Селены Гомес, отдавшая ей почку, жалеет о своем поступке
4

Виктория Дайнеко поделилась снимком в купальнике без фильтров
5

Малышева рассказала, что недавно спаслась от рака

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры