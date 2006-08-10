Украина на «универсале»

КАК уже писали в прошлом номере «Аргументы», президент Украины затягивал внесение кандидатуры Януковича, добиваясь от последнего уступок по вопросу о НАТО. Некоторых уступок он все же добился. 4 августа в 19 ч. 25 мин. Верховная Рада 271 голосом «за» утвердила Януковича на посту премьера (среди голосовавших «за» было 30 депутатов президентской «Нашей Украины» и 6 «тимошенковцев»). А уже в 19 ч. 53 мин. принят закон «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2006 г. для участия в интернациональных военных учениях». За него проголосовали 273 депутата. Похоже, в этом и заключалась главная уступка Януковича Ющенко (последний подписал закон об иностранных учениях уже на следующий рабочий день, 7 августа). Только после согласия Рады на иностранные учения началось обсуждение состава правительства, за который проголосовали лишь в 23 ч. 21 мин. За новый состав правительства подано 269 голосов.

Все, кроме Тимошенко

В ЧИСЛЕ голосовавших за правительство Януковича и за нового премьера лично были практически все руководители «Нашей Украины»: глава фракции Роман Безсмертный, 3 из 4 его заместителей (включая Романа Зварыча), а также такие видные «нашеукраинцы», как Юрий Ехануров, Анатолий Кинах, Борис Тарасюк, Александр Третьяков и брат президента Петр Андреевич Ющенко. Таким образом, фактически возникла новая коалиция из 4 фракций - «Регионы Украины» Януковича, социалисты, коммунисты и «Наша Украина». Причем, для Януковича важным тактическим выигрышем стало сохранение в коалиции коммунистов - с ними она становится очень устойчивой и может просуществовать отпущенные ей по закону 5 лет.

Нетрудно заметить, что в новую правящую коалицию вошли все политические силы, кроме блока Тимошенко. По сути, они и объединились против общего врага - с целью не допустить Юлию Владимировну к власти. И это, похоже, им удастся, ведь у Тимошенко нет своих СМИ и преданных лично ей крупных бизнесменов. Теперь же, в момент консолидации правящего класса, Тимошенко будет изгоем для всех. Выключение ее из эфира всех телеканалов позволит забыть о ней в обозримом будущем.

Как поделили портфели

ПАРТИЯ регионов Януковича получила в правительстве все 4 поста вице-премьеров. Кроме того, «Регионы» получили и 7 министерских портфелей (в том числе экономики, топлива и энергетики, угольной промышленности).

Как и предсказывали «Аргументы», сохранили свои посты все министры, назначаемые президентом: обороны (Анатолий Гриценко), иностранных (Борис Тарасюк) и внутренних дел (Юрий Луценко). Кроме этих трех постов по «президентской квоте», «Нашей Украине» достались и еще 5 министерств (в том числе юстиции и МЧС).

Коммунисты Симоненко и Соцпартия Мороза получили по 2 министерских поста: соответственно промышленности, с/х, транспорта и образования. Причем министр аграрной политики «от коммунистов» Юрий Мельник при Еханурове был вице-премьером по АПК...

Цену на газ Россия не снизит

ЕЩЕ 2 августа посол России на Украине Виктор Черномырдин на вопрос об обмене газотранспортной сети Украины на дешевый российский газ ответил: «Такого быть не может. Цена газа определяется не Россией, а мировым рынком. Экономика же у нас рыночная. Вот возьмите Беларусь. Это союзное России государство. Но и там цена на газ будет с января 2007 г. рыночная».

Российско-украинский политтехнолог Марат Гельман считает слова Черномырдина лукавством. В интервью «Аргументам неделi» Гельман заявил, что «на самом деле такого понятия, как «рыночная цена на газ», не существует. Бирж, торгующих газом, в мире нет. Поэтому на газ нет рыночной цены, а есть лишь договорные цены между каждой из стран».



С целью сохранения рычага влияния на Украину Россия, безусловно, не будет дальше повышать цену на газ. А небольшое ее снижение не исключено по двум причинам: во-первых, в цену газа не надо будет закладывать издержки в случае возможной его кражи; во-вторых, теперь можно будет приступить к совместной эксплуатации трубопроводов. В общем, новых проблем в российско-украинских отношениях не будет, но и полностью урегулировать старые будет нелегко...