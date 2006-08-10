Зачем приехал Воронин?

ВО ВТОРНИК, 8 августа, неожиданно для многих произошла встреча президента Молдовы В. Воронина с В. Путиным. Ее инициатором был молдавский президент. По мнению ряда аналитиков, г-н Воронин захотел сыграть на опережение: дело в том, что власти Приднестровья объявили о проведении в сентябре референдума о присоединении «самопровозглашенной республики» к Российской Федерации. В Москве, особенно среди силовиков, эта идея стала очень популярной, а у Кишинева в случае ее реализации возникли бы дополнительные проблемы... Во время недавнего саммита СНГ в Москве г-н Воронин предложил В. Путину свой план урегулирования. Он предусматривал вывод российских миротворцев из Приднестровья в обмен на обязательство Молдовы соблюдать свой нейтральный статус и никогда не допускать на свою территорию иностранных военных. Похоже, его нынешний приезд связан с детализацией именно этого плана.

Но вызывает ли он доверие Москвы? Дело в том, что Румыния уже озвучила другой план - вступления в ЕС вместе с Молдовой. А Кишинев своего несогласия пока не выразил.