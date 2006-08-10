Центризбирком против подкупа избирателей
№ 14(14) от 10.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Гранты планировалось официально давать от имени Фонда поддержки партии «Единая Россия». Причем выделять гранты будут только в 15 регионах, из которых в 13 как раз в это же время пройдут региональные выборы.
Такие планы единороссов вызвали критику не только со стороны Центризбиркома. «Акция единороссов однозначно приурочена к выборам, и если она пройдет в регионах во время избирательной кампании, к партии могут возникнуть серьезные вопросы по подкупу избирателей», - заявил в июле член Центризбиркома РФ Евгений Колюшин. Он также напомнил, что по статье 56 закона «О гарантиях избирательных прав граждан» подкупом избирателей считается не только вручение денег, но и их обещание.
Такая неодобрительная реакция Центризбиркома заставила единороссов заявить о приостановлении проектов. Но вскоре они нашли выход: на пресс-конференции 7 августа заявили, что вручителем грантов вместо Фонда поддержки «Единой России» будет организация «Культура и Право» совместно с Союзом пенсионеров России (СПР) и Всероссийским советом местного самоуправления (ВСМС). Между тем и СПР, и ВСМС возглавляют как раз члены генсовета «Единой России» Валентин Чайка и Валерий Гальченко.
Член Центризбиркома РФ Евгений Колюшин признал, что «теперь единороссы сумеют обойти закон». И призвал избирателей: «Если вам дают гречку или грант, советую брать, но голосование у нас пока тайное: голосуйте не за гречку, а за идею!»
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