Центризбирком против подкупа избирателей

ЕЩЕ 12 июля глава исполкома «Единой России»объявил о выделении грантов, получателями которых будут обычные граждане (они же избиратели) и их группы.разделят на два проекта -(помощь пенсионерам). На региональном уровне предполагалось выделить гранты в размере, а итоги подвести в октябре. В перспективе запланированы еще грантовые программы по теме спорта и детей («Доброе сердце»). Что касается финансирования, то «Единая Россия» заключила соглашение о спонсорстве с организацией «Деловая Россия».

Гранты планировалось официально давать от имени Фонда поддержки партии «Единая Россия». Причем выделять гранты будут только в 15 регионах, из которых в 13 как раз в это же время пройдут региональные выборы.

Такие планы единороссов вызвали критику не только со стороны Цент­ризбиркома. «Акция единороссов однозначно приурочена к выборам, и если она пройдет в регионах во время избирательной кампании, к партии могут возникнуть серьезные вопросы по подкупу избирателей», - заявил в июле член Центризбиркома РФ Евгений Колюшин. Он также напомнил, что по статье 56 закона «О гарантиях избирательных прав граждан» подкупом избирателей считается не только вручение денег, но и их обещание.

Такая неодобрительная ре­акция Центризбиркома заставила единороссов заявить о приостановлении проектов. Но вскоре они нашли выход: на пресс-конференции 7 августа заявили, что вручителем грантов вместо Фонда поддержки «Единой России» будет организация «Культура и Право» совместно с Союзом пенсионеров России (СПР) и Всероссий­ским советом местного самоуправления (ВСМС). Между тем и СПР, и ВСМС возглавляют как раз члены генсовета «Единой России» Валентин Чайка и Валерий Гальченко.

Член Центризбиркома РФ Евгений Колюшин признал, что «теперь единороссы сумеют обойти закон». И призвал избирателей: «Если вам дают гречку или грант, советую брать, но голосование у нас пока тайное: голосуйте не за гречку, а за идею!»