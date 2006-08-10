Владимир Устинов расширяет свои полномочия
№ 14(14) от 10.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Г-н Устинов хочет, чтобы профильные департаменты Минюста имели больше полномочий по контролю за повседневной деятельностью этих служб. Еще один источник в правительстве говорит, что рассматривается вариант создания единой бухгалтерии и кадровой службы для Минюста и федеральных служб, а также возможность назначения директоров служб заместителями Устинова, после чего службы фактически станут департаментами министерства. Не исключено, что будет создана и четвертая служба, которая целиком сосредоточится на законотворческой деятельности.
Независимость служб особенно расцвела при прежнем главе Минюста Юрии Чайке, который явно уступал по влиянию своим «подчиненным». Ведь глава ФССП Николай Винниченко - однокурсник первого вице-премьера Дмитрия Медведева, а директор ФРС Сергей Мовчан назначался А.Собчаком в 1991 г. главой Регистрационной палаты Санкт-Петербурга.
Замдиректора Центра политической конъюнктуры Виталий Иванов считает, что «с учетом того, что административная реформа, в рамках которой и появились самостоятельные федеральные службы, фактически свернута, предложения Устинова выглядят логично. Он авторитетный человек и не может потерпеть, чтобы его не слушали. Он склонен к вертикализации, но с учетом степени влиятельности того же Винниченко сделать это будет не так легко».
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