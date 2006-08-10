Дмитрий Медведев вырывается вперед
№ 14(14) от 10.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]
При этом два других претендента - Зюганов и Жириновский - не имеют никаких шансов стать будущими президентами просто потому, что у них отрицательные рейтинги намного выше положительных. По этой причине каждый из них проиграет во втором туре и Медведеву, и Иванову. Если считать не от тех, кто собирается голосовать, а от всех россиян, то Жириновский имеет рейтинг доверия 12%, а рейтинг недоверия - 18%, Зюганов соответственно 8% и 14%. У Сергея Иванова же отрицательный рейтинг составляет лишь 2%, а у Дмитрия Медведева и вовсе равен 0%.
Впрочем, до второго тура дело не дойдет, уверяют источники «Аргументов неделi». Президент в итоге выдвинет только одного кандидата - того, кто будет иметь наибольшую популярность.
Последнее время Медведев и Иванов появляются на телеэкранах практически с одинаковой частотой. Однако у первого рейтинг растет быстрее. Социолог Юрий Левада объясняет это тем, что Иванов ассоциируется лишь с армией (что приносит ему как позитив, так и негатив). А Медведев - с более волнующими граждан прибавками к зарплате в рамках нацпроектов, которые приносят исключительно положительную популярность.
Рост рейтинга Медведева увеличивает его шансы стать официальным преемником. Если в апреле оба вице-премьера (Медведев и Иванов) имели практически одинаковые проценты, то теперь Дмитрий Анатольевич на 9% опережает Сергея Борисовича. По мнению замгендиректора Центра политических технологий Бориса Макаренко, Путин может сделать окончательный выбор в пользу Медведева, когда тот будет опережать ближайшего соперника минимум на 15%.
Кого бы вы выбрали следующим президентом РФ?
(в % от числа собирающихся голосовать и определившихся с выбором кандидата)
|апрель
|июль
|Дмитрий Медведев
|18
|25
|Владимир Жириновский
|18
|18
|Сергей Иванов
|17
|16
|Геннадий Зюганов
|16
|14
|другие кандидаты
|26
|22
|против всех
|5
|5
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