Дмитрий Медведев вырывается вперед

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ «Левада-центр» опубликовал свежие результаты июльского опроса россиян. Согласно им, в случае неучастияв президентских выборах лишь 4 кандидата в президенты смогут набрать болееголосов (см. таблицу), из них лишь один -

При этом два других претендента - Зюганов и Жиринов­ский - не имеют никаких шансов стать будущими президентами просто потому, что у них отрицательные рейтинги намного выше положительных. По этой причине каждый из них проиграет во втором туре и Медведеву, и Иванову. Если считать не от тех, кто собирается голосовать, а от всех россиян, то Жириновский имеет рейтинг доверия 12%, а рейтинг недоверия - 18%, Зюганов соответственно 8% и 14%. У Сергея Иванова же отрицательный рейтинг составляет лишь 2%, а у Дмитрия Медведева и вовсе равен 0%.

Впрочем, до второго тура дело не дойдет, уверяют источники «Аргументов неделi». Президент в итоге выдвинет только одного кандидата - того, кто будет иметь наибольшую популярность.

Последнее время Медведев и Иванов появляются на телеэкранах практически с одинаковой частотой. Однако у первого рейтинг растет быстрее. Социолог Юрий Левада объясняет это тем, что Иванов ассоциируется лишь с армией (что приносит ему как позитив, так и негатив). А Медведев - с более волнующими граждан прибавками к зарплате в рамках нац­проектов, которые приносят исключительно положительную популярность.

Рост рейтинга Медведева увеличивает его шансы стать официальным преемником. Если в апреле оба вице-премьера (Медведев и Иванов) имели практически одинаковые проценты, то теперь Дмитрий Анатольевич на 9% опережает Сергея Борисовича. По мнению замгендиректора Центра политических технологий Бориса Макаренко, Путин может сделать окончательный выбор в пользу Медведева, когда тот будет опережать ближайшего соперника минимум на 15%.

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