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Новая эпидемия воровства

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

А В МУЗЕЕ восковых фигур в Питере воры раздели статую Владимира Владимировича Путина: с воскового президента сняли галстук и пиджак. Происшествие случилось, когда в музее было достаточно людно. Галстук Владимир Путин сам лично надел на свой манекен, когда случайно оказался в музее.

Российская милиция сегодня ищет 37 тыс. икон, 1,5 тыс. раритетных книг, 3,5 тыс. картин, исчезнувших из наших музеев за последнее время. Интерпол объявил в розыск 700 различных произведений, вывезенных из России за кордон, в том числе и «Бассейн в гареме».

Похоже, что ворье не сможет продать украденные сокровища через легальные аукционы. Между тем в правоохранительных органах считают, что хищения ценностей из Эрмитажа и других музеев страны совершались на протяжении последних 25-30 лет!

Всего в Эрмитаже находится около 3 млн. экспонатов, из них драгоценных - около миллиона. О том, что в Эрмитаже воруют, заговорили еще в 2000 г., когда на антикварном рынке начали появляться вещицы с музейными номерами. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал последние музейные кражи «эпидемией». И эпидемия идет по всей стране. Год назад воры проникли в музей-усадьбу Софьи Ковалевской в деревне Полибино (под Псковом), выкрали картину неизвестного фламандца «Портрет женщины с ребенком» (первая половина XVIII в., стоимость 150 тыс. долларов). Вскоре был обворован мемориальный музей Александра Куприна в селе Наровчат Пензенской области. Осенью прошлого года была совершена кража в Музее истории Ярославля: пропала старинная свадебная чаша. В начале 2006 г. из Екатеринбургского музея невьянской иконы пропало несколько икон. Из фондов Гурьевского музея в Кемеровской области исчезли более 1000 наград и монет, бивни мамонта и череп древнего шерстистого носорога. В небольшом райцентре Арти Свердловской области воры украли музейные экспонаты весом почти в пять тонн: исчез молот рычажно-хвостовой (конец XVIII в., вес 2 т) и молот пневматический специально-ковочный (XVIII век, вес 2,85 т). В Камышинском краеведческом музее обнаружили пропажу 688 икон, монет и орденов, а из Музея истории Шлиссельбурга вынесли 491 предмет истории.

Свежая кража раскрыта в Госархиве: внук архитектора-модерниста Якова Чернихова Андрей увидел рисунки своего деда на сайте аукциона «Кристи» и успел снять их с продажи накануне торгов. Андрею Чернихову, который возглавляет Международный архитектурный фонд имени Якова Чернихова, удалось доказать их принадлежность российскому Госархиву. Около 700 работ были заменены на копии. В Госархиве работает следственная группа и сотрудники уголовного розыска.

Тем временем в Эрмитаже создается электронный каталог, в который уже заносится живопись. Изотопными метками помечена пока лишь небольшая часть экспонатов. Музеи стараются использовать инновационные технологии для охраны своих сокровищ, но это пока мало помогает в борьбе с ворами.

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