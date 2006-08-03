Владимир без банта

НЕДАВНО президент Молдавии Владимир Воронин был награжден делегатами влиятельной российской общественной организации - Академии проблем безопасности обороны и правопорядка РФ (АБОП) - орденом Св. князя Александра Невского 1 степени. С формулировкой «за заслуги и большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Молдавией».

Но как быть с историей «меморандума Козака», когда молдавский президент поставил крест на приднестров­ском урегулировании? С тем, как с его молчаливого одобрения в Кишиневе жгли флаги России и портреты Путина, называли фашистскими оккупантами российских миротворцев и предлагали вывести их из Приднестровья аккурат в 9 мая - для пущей символичности? Какой симпатией к России объяснить нынешнюю поддержку Ворониным самого оголтелого из молдавских националистов, лидера Христианско-демократической народной партии Юрия Рошки? Впрочем, если считать результатом «большого личного вклада» Воронина в укрепление российско-молдавской дружбы проблемы с молдавским вином и российским газом...

«Все это делается для того, чтобы люди могли достойно жить на своей родине», - заявил в благодарственной речи глава государства, около пятидесяти процентов граждан которого проживают в статусе гастарбайтеров в России и Западной Европе. Говорил он, конечно, о других вещах: своих «усилиях по реконструкции памятников Второй мировой войны, моральной и материальной поддержке ветеранов». За которые, судя по словам главы делегации и вице-президента АБОП Анатолия Бутенко, орден и вручили. Однако почему-то при представлении Воронина к награде за трепетное отношение к Великой Победе не учли, например, что в Молдове одинаковый почет и льготы полагаются не только ветеранам ВОВ из Советской армии. К ним приравнены (или наоборот?) бывшие солдаты и офицеры армии румынской, воевавшей на стороне гитлеровской Германии.

Орден Св. князя Александра Невского является не государственной, а общественной наградой. Решение о его вручении принимает некий Национальный комитет общественных наград РФ, который, как и Академию проблем безопасности, возглавляет генерал КГБ в отставке Виктор Шевченко. В президиум АБОП входит много уважаемых в России людей, среди списка награжденных орденами, учрежденными Национальным комитетом, их тоже немало. Включая, между прочим, действующего президента РФ. Поэтому логика «единогласного решения» пополнить этот список антироссийским политиком Ворониным вызывает большое недоумение. Тем более что из всего, что написано в «Положении об ордене Св. князя Александра Невского» к молдавскому президенту, как ни крути, безоговорочно можно применить лишь одно: «Орден носится на правой стороне груди». Все остальное явно вызывает вопросы. И главный среди них такой: кому у нас надо, чтобы в Молдове г-н Воронин рассказывал, что его наградили в России «высокой ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ наградой»?