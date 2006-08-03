МОССАД забил тревогу

СЕНСАЦИОННУЮ утечку информации в СМИ организовал на днях МОССАД. По данным израильской разведки, Сирия и Иран ведут переговоры с Москвой о закупке уникального вооружения, которому сегодня нет аналогов на ближневосточном театре военных дейст­вий.

Речь идет о мобильном береговом ракетном комплексе «Бал-Э». Он прошел государственные испытания в 2004 году. Сейчас российская корпорация «Тактическое ракетное во­оружение» выставила его на продажу на внеш­нем рынке. Ее генеральный конструктор Борис Обносов заявил:

- Сегодня наша компания становится одним из ведущих в мире поставщиков высокоточного оружия. Особенно - современных систем противокорабельных ракет. «Бал-Э» относится именно к таким системам. Время его развертывания на новой позиции составляет всего 10 минут. Поэтому его трудно засечь и поразить ответным огнем.

Недавно боевики «Хезболлы» поразили израильский катер управляемой противотанковой ракетой «Корнет». Ее дальность всего 4,5 километра. У «Бал-Э» куда более «длинные руки». Он достанет цель на удалении 120 километров. Огневой залп комплекса может составить до 32 (!) ракет с интервалом пуска не более 3 сек., а учитывая максимальный боекомплект - до 64 ракет! Это настоящий огненный град.

Как рассказал Борис Обносов, на комплексе используется противокорабельная ракета Х-35Э. Она может применяться в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

Новая техника поступит на вооружение береговых войск всех четырех флотов России, скорее всего, лишь в будущем году. А вот поставки в Сирию и Ливан могут начаться уже в ближайшее время.

Уникальный комплекс «Бал-Э» может свести на нет все боевые возможности израильского флота. Но больше всего МОССАД опасается, что Иран и Сирия тайно передадут новейшее российское вооружение в арсенал «Хезболлы».