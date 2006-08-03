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Призрак коммунизма

№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

ПАРТИЙНЫЕ списки везде возглавят первые секретари региональных комитетов КПРФ.

Наибольшая ставка сделана на результаты выборов в Чувашии, где первым секретарем является главный редактор «Правды» и бывший спикер чувашского парламента Валентин Шурчанов. На список во главе с ним «мы ставим как ориентировку 25%» - отметил сотрудник КПРФ (на выборах 2003 г. было 18%).

«Неплохим» считают в КПРФ и ожидаемый результат по Липецкой области - 18%, хотя он не отличается от показателей 2003 года.

Традиционно хороший результат ожидается и в Еврейской АО, средний (на уровне 15%) в Астраханской области.

«Выше среднего» ожидается и результат по Новгородской области: «Трудно сказать, сколько именно, но точно больше уровня 2003 г., когда мы здесь набрали 12%» - говорят в КПРФ.

В Тыве ставленник спикера Владимир Кочергин (№2 в списке КПРФ) уже заявил, что «партия намерена набрать на выборах не менее 13-14% голосов избирателей» (московские коммунисты смотрят на ситуацию пессимистичнее, но уверены, что сильно опередят других оппозиционеров).

«В Карелии у нас сильная организация в плане ее адекватности, поэтому мы ожидаем результата от 12% и выше» (против 8% в 2003 г.), впрочем, второе место КПРФ здесь занять вряд ли удастся, так как здесь «ведет очень мощную кампанию список «Яблока» во главе с местным бизнесменом Василием Поповым: они запросто могут 15-17% набрать», - говорят в КПРФ.

В Приморье коммунистам также вряд ли удастся занять второе место - его займет партия Виктора Черепкова «Свобода и народовластие». Он прогнозирует, что первое место займет «Единая Россия» с 25%, его партия будет второй, КПРФ наберет 12-13%, ЛДПР - 7-8%.

Наиболее слабые у коммунистов позиции в Свердловской области. Положение усугубляется и традиционным наличием в области двух коммунистических списков: в 2002 г. КПРФ здесь набрала 7,3%, а РКРП в блоке с аграриями - 4,2%. В этот раз РКРП Тюлькина заключила в Свердловской области блок с «Патриотами России» Семигина, что увеличивает шансы непрохождения 7% обоими коммунистическими списками.

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