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Визит Уго Чавеса огорошил Россию

№ 13(13) от 03.08.2006 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

БЫВШИЙ помощник Уго Чавеса, а ныне депутат-единоросс Владимир Семаго по-преж­нему считает себя другом венесуэльского главы, «всегда готовым прийти на помощь». Семаго рассказал, что кроется в умах вдохновителей российско-венесуэльского сотрудничества. Парламентарий считает, что политический козырь Уго Чавеса кроется в умении навязать свою форму действий зарубежным партнерам.

- Его приезд - мощная, жесткая и напористая инициатива самого президента. Это политическая игра, умело и хорошо им сыгранная.

Причем российские власти, по словам Семаго, принимали идею двусторонней встречи скорее «вынужденно», чем инициативно. Поскольку «по-человечески хорошие отношения двух президентов являются непреложным фактом».

- Почему бы и нет? Тем более что ЛУКОЙЛ разведал ему новые нефтяные запасы. По оценкам ЛУКОЙЛ да и самого Чавеса, они вскоре выйдут на первое место по нефтяной разведдобыче.

С этой точки зрения наш крупный бизнес проявляет довольно острый интерес к сотрудничеству с Венесуэлой. Ведь это «фантастически серьезная стартовая площадка для его продвижения в Центральной и Латинской Америке».

Однако Владимир Семаго предположил, что Владимир Путин все же остался не очень доволен пониженной активностью российских организаторов громкого визита.

- У президента много сил и времени ушло на подготовку к саммиту «группы восьми». Этой подготовке он посвятил все свободное и несвободное время. И конечно же немного (механически) упустил из вида визит Чавеса и мощную пиар-подготовку венесуэльцев.

К слову сказать, наблюдатели заметили попытки Путина минимизировать эйфорию дружбы и товарищест­ва. Прежде всего за счет отсутствия многообещающих деклараций. Мол, отныне мы рука об руку с другом Уго! Владимир Семаго считает, что в сухом остатке от встречи - признание того, что у России появился новый сильный партнер. Особенно в области экспорта оружия. И не более того.

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