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Пан Ющенко в раздумьях

№ 13(13) от 03.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Пан Ющенко в раздумьях
Заклятые президенто-премьеры Ющенко и Янукович, фото ИТАР-ТАСС
НА УКРАИНЕ прошло бесконечное количест­во круглых столов президента Ющенко с парламентской коалицией Януковича - Мороза. Несмотря на заявления близких к украинскому президенту политологов о том, что «Ющенко никогда не внесет кандидатуру Януковича», президент, похоже, готов это сделать. Но в обмен на вступление Украины в НАТО, пункт о котором должен быть внесен в Универсал национального единства. Только после подписания Универсала президент готов говорить о кандидатуре премьера. Причем в Универсал президент предлагает внести и пункт о том, что государственным языком может быть только украинский (что противоречит программе Януковича), а парламентскую коалицию Ющенко хочет расширить, включив в нее и свою партию «Наша Украина».

По сути, президент Ющенко ведет с Януковичем ту же игру, что и с Тимошенко. Он выдвигает максимальное количество неприемлемых условий, видимо, ожидая, что рано или поздно у партнера по торгу не выдержат нервы и он выйдет из переговоров. И президент останется единственным хозяином страны. Лидер украинских коммунистов Петр Симоненко так и сказал в связи с этим: «Ющенко развалил «оранжевую» коалицию, а сейчас взялся за развал антикризисной: три месяца они козу водили, не могли поделить порт­фели, а теперь еще и не дают представителям других избирателей сформировать другую коалицию. Похоже, президент просто стремится узурпировать власть в стране».

В то же время, в отличие от переговоров с Тимошенко, в переговорах Ющенко - Янукович есть и взаимные уступки. Президент заявил, что ему уже удалось договориться о том, что Партия регионов Януковича отказалась от планов федерализации Украины. А зампред Партии регионов Раиса Богатырева отметила, что Ющенко теперь уже не требует отказаться от кандидатуры Януковича в премьеры и исключить из парламентской коалиции коммунистов.

Главными конфликтными точками остаются различия в позициях Ющенко и Януковича по вопросу о НАТО и о языке: первый выступает за то, чтобы у русского языка не было никакого статуса на Украине, даже регионального (и, соответственно, за отмену всех решений о региональном статусе), второй - за государст­венный статус наравне с украинским. Компромиссным вариантом здесь может быть признание Ющенко регионального статуса русского языка и отказ Януковича от требований сделать его государственным.

Еще более острым вопросом является тема вступления Украины в НАТО. Отношение населения Украины к возможному вступлению в НАТО ухудшается с каждым годом: по данным социологического фонда «Демократические инициативы», если в 2004 г. против вступления Украины в НАТО были 30% украинцев, то весной 2006 г. - уже 64,4%, причем за вступление в альянс выступают сейчас лишь 12% украинцев. У президента Ющенко же, наоборот, с каждым годом желание вступить в НАТО усиливается. Что и не удивительно, ведь жена Ющенко - не просто американская гражданка, а недавний чиновник американ­ского Белого дома и Госдепартамента, а возможно, и ЦРУ.

Для Януковича же самой мягкой формулировкой в Универсале, которую он составил специально для Ющенко, могут быть следующие слова: «Взаимовыгодное сотрудничество с НАТО в соответствии с законом об основах национальной безопасности Украины в действующей редакции. Решение вопроса вступления в НАТО по результатам референдума».

К сожалению, на момент подписания номера газеты в печать, г-н Ющенко так ничего и не решил. Но внесет ли он кандидатуру Януковича или распустит Раду, Украину будут ждать тяжелые испытания. Страна переживает кризис.

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