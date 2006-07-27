Что такое «Хезболла»?

«ХЕЗБОЛЛА» появилась в Ливане в начале 80-х годов в качестве кружка «по изучению опытов исламской революции в Иране». Однако когда Израиль после нескольких нападений на границе ввел в южную часть Ливана свои войска, руководители «кружка» объявили джихад «против сионизма и империализма», который не был отменен и после вывода этих войск в 2000 году. При этом программой минимум «Хезболлы» стало изгнание с территории Ливана израильских солдат, а программой максимум - установление жесткого исламского контроля над населением этой страны, превращение его в теократическое государство по образцу Ирана и, наконец, уничтожение Израиля как государства.

До начала нынешнего военного конфликта численность «Хезболлы» составляла примерно 5 тыс. боевиков. По данным израильских спецслужб, на содержание этого «спецконтингента» Иран ежегодно тратит около 100 млн. долл. США. Что касается реальной силы этой организации, то тут стоит вспомнить многотысячные демонстрации прекрасно вооруженных людей в Бейруте во время конституционного переворота, последовавшего после убийства национального лидера этой страны Рафика Харири. Или взрывы посольства США в Ливане и казарм международного миротворческого контингента, в которых погибло несколько сот человек.

Одновременно «Хезболла» всегда заботилась о привлекательности собственного имиджа. Так около 2 млрд. долл. было в последние годы потрачено на строительство и ремонт жилых домов, школ, больниц и детских садов. Правда, по утверждению Израиля, в некоторых из этих объектов смонтированы стартовые установки иранских ракет.

Руководитель «Хезболлы» шейх Насралла не имеет военного образования, что не мешает ему довольно успешно противостоять израильской армии. Так, послужившая началом новой войны и проведенная им операция, по мнению военных специалистов, может считаться образцом успешного противодействия превосходящим силам противника. Стоит напомнить, что очередная война на Ближнем Востоке началась 12 июня с отвлекающего маневра - обстрела территории Израиля. После этого последовал захват заложников - двух израильских солдат. Этот захват спровоцировал наступление армии Израиля на заранее заминированные и пристрелянные позиции на ливанской территории. В итоге весьма значительные потери и в живой силе противника.