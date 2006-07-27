Продажа русского оружия раздражает Вашингтон
№ 12(12) от 27.07.2006 [«Аргументы Недели », The Times, Великобритания ]
Самопровозглашенный левый революционер подпишет с президентом Путиным договор о покупке 30 истребителей Су-30 марки «Сухой» и 30 военных вертолетов. США неоднократно просили Россию пересмотреть свои планы о продаже оружия Венесуэле, которая, по словам Госдепартамента, не сотрудничает в войне с терроризмом.
Военные эксперты говорят, что самолеты марки «Сухой» могут в течение нескольких лет сделать ВВС Венесуэлы самыми могущественными в Южной Америке. Чавес, который называет Буша алкоголиком-империалистом, говорит, что это оснащение необходимо, чтобы помешать планам США по вторжению в Венесуэлу и захвату контроля над ее богатыми запасами нефти. Россия утверждает, что не нарушает никаких соглашений этой продажей оружия и что эта сделка является прорывом в регион, где традиционно доминировала Америка.
Маршрут Чавеса включает в себя и другие страны, в том числе Белоруссию и Иран. В Белоруссии он предложил президенту Лукашенко объединиться в «боевую группу».
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