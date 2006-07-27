Продажа русского оружия раздражает Вашингтон

ПРЕЗИДЕНТ Венесуэлы Уго Чавес, страстный противник Америки, прибыл в Россию с тем, чтобы заключить сделку по продаже оружия на миллиард долларов. Эта сделка вызвала тревогу и гнев США.

Самопровозглашенный левый революционер подпишет с президентом Путиным договор о покупке 30 истребителей Су-30 марки «Сухой» и 30 военных вертолетов. США неоднократно просили Россию пересмотреть свои планы о продаже оружия Венесуэле, которая, по словам Госдепартамента, не сотрудничает в войне с терроризмом.

Военные эксперты говорят, что самолеты марки «Сухой» могут в течение нескольких лет сделать ВВС Венесуэлы самыми могущественными в Южной Америке. Чавес, который называет Буша алкоголиком-империалистом, говорит, что это оснащение необходимо, чтобы помешать планам США по вторжению в Венесуэлу и захвату контроля над ее богатыми запасами нефти. Россия утверждает, что не нарушает никаких соглашений этой продажей оружия и что эта сделка является прорывом в регион, где традиционно доминировала Америка.

Маршрут Чавеса включает в себя и другие страны, в том числе Белоруссию и Иран. В Белоруссии он предложил президенту Лукашенко объединиться в «боевую группу».