Друзья познаются в ВТО

ЗАТАИВ дыхание должны были следить латвийские железнодорожники, бывшие колхозники и предприниматели разных уровней за саммитом «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Вряд ли их могли сильно заинтересовать обсуждаемые там глобальная энергетическая безопасность или эскалация арабо-израильского конфликта.

А вот тарифы, пошлины и ставки, которые должны были снизиться после вступления России в ВТО, - это да, это можно посчитать, записав себе в будущую прибыль. Прибыль от перевода грузов из российских в латвийские порты, от продажи плавленых сырков Dzintars и местного пива платежеспособным москвичам.

Увы, ожидаемый прорыв не состоялся, причем по экономическим интересам Латвии ударили ее политические союзники. США отказались пускать Россию в ВТО, потому что та отказалась принимать «ножки Буша» без ветеринарного сертификата. Друг Джордж похлопал друга Володю по плечу и отложил вопрос до следующего года. Латвийские железнодорожники и крестьяне похлопали себя по карману и загрустили. И то правда - как солдат в Ирак посылать, так Латвия всегда готова, а как речь зашла о снятии таможенных и прочих барьеров в торговле, так свои куриные окорочка оказались ближе к телу.