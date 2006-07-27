Друзья познаются в ВТО
Россия – большая, все купит
№ 12(12) от 27.07.2006 [«Аргументы Недели », Telegraf, Латвия ]
А вот тарифы, пошлины и ставки, которые должны были снизиться после вступления России в ВТО, - это да, это можно посчитать, записав себе в будущую прибыль. Прибыль от перевода грузов из российских в латвийские порты, от продажи плавленых сырков Dzintars и местного пива платежеспособным москвичам.
Увы, ожидаемый прорыв не состоялся, причем по экономическим интересам Латвии ударили ее политические союзники. США отказались пускать Россию в ВТО, потому что та отказалась принимать «ножки Буша» без ветеринарного сертификата. Друг Джордж похлопал друга Володю по плечу и отложил вопрос до следующего года. Латвийские железнодорожники и крестьяне похлопали себя по карману и загрустили. И то правда - как солдат в Ирак посылать, так Латвия всегда готова, а как речь зашла о снятии таможенных и прочих барьеров в торговле, так свои куриные окорочка оказались ближе к телу.
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