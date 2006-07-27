Ющенко не распустил Раду

ЗАДЕРЖКА с внесением президентомкандидатуры своего тезкина пост премьер-министра Украины связана исключительно с торгом о том, сколько министерских постов получит пропрезидентская «Наша Украина» в новом правительстве. Об этом сообщают источникив окружении украинского президента.

Пресс-секретарь президента официально заявила, что больше нет никаких оснований тянуть с внесением кандидатуры Януковича в парламент. Тогда же сразу несколько представителей «Партии регионов» Януковича заявили, что в его правительство войдут такие близкие лично Ющенко деятели «Нашей Украины», как Арсений Яценюк (сохранит пост министра экономики), действующий премьер-министр Юрий Ехануров и Анатолий Кинах (могут получить посты вице-премьеров). Кроме того, представители «Нашей Украины» могут сохранить министерские посты в тех двух министерствах, руководителей которых по Конституции назначает не премьер, а президент: это МИД (Борис Тарасюк) и Минобороны (Анатолий Гриценко).

Если действовать в рамках Конституции Украины, у президента не было никакого иного выхода, кроме как внести кандидатуру Януковича. В Конституции сказано, что президент выдвигает кандидатуру премьер-министра, которую уже предложило парламентское большинство. Но там не сказано, что глава государства может этого не сделать или может направить другую кандидатуру.

Главная же причина сговорчивости Ющенко - в другом. 17-18 июля стали известны результаты первых опросов, проведенных в период после утверждения Верховной Радой Януковича кандидатом в премьеры. Так, по данным Киевского международного института социологии (КМИС), против роспуска парламента выступают 54% украинцев, в той или иной мере склоняются к нему лишь 26%. В случае же новых выборов в парламент гарантированно проходят лишь три партии - Януковича (около 45%), Тимошенко (22-25%) и Ющенко-Еханурова (6-10%). И даже в случае прохождения и коммунистов, и социалистов (по 3%) Янукович гарантированно получает более половины мест в парламенте.

Тимошенко, несмотря на показную «принципиальность», теряет поддержку народа. В такой ситуации единственным, кто выразил готовность помочь Тимошенко финансово, оказался лондонский «сиделец» Борис Березовский. Вряд ли президент Украины открыто пойдет на поводу у «одиозного» олигарха.