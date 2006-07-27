Уход региональных лидеров «Родины» в Партию жизни подтолкнул партии к объединению

БОЛЬШЕ половины бывших сотрудников московского отделения партиитеперь работают в московском отделении. Об этом сообщил бывший сотрудник московской «Родины». «Кстати, лозунги у них нормальные и идеи тоже. Только ручные они какие-то. Они сейчас начинают раскручиваться, планов толковых много. За наш счет тоже собираются подниматься,», - рассказал нам «родинец».

Кроме рядовых сотрудников из «Родины» в московскую РПЖ уже перешли и несколько партийных боссов. Например, замруководителя правления московской «Родины» Владимир Заикин, а также член политсовета «Родины» и бывший депутат Мосгордумы Сергей Локтионов.

Переход региональных лидеров из «Родины» в Партию жизни наблюдается не только в столице, но и в провинции. Так, 20 мая руководителем самарского отделения Партии жизни избран депутат губернской думы Виктор Тархов, а его заместителем - еще один депутат Александр Колычев. Оба до этого входили в «Родину». Тархов в 2000 г. занял второе место на выборах губернатора с 29,3%, а в 2004 г. считался наиболее вероятным победителем. Говорят, тогда, чтобы этой победы не случилось, действующий самарский губернатор Константин Титов даже добился отмены выборов в связи с изданием федерального закона о назначении губернаторов.

Не исключено, что Тархов создаст в губернской думе и фракцию Партии жизни, тем более что пять необходимых для этого депутатов у него имеются: кроме двух вышеуказанных, это Вячеслав Брызгалов, Александр Клевлин и Павел Анисимов - все они ранее состояли во фракции «Родина», а теперь числятся «независимыми».

Вообще большинство «родинцев» довольно лояльно относятся к переходу однопартийцев в Партию жизни, в то время как любой переход в «Единую Россию» считают тягчайшим предательством. Возможно, сказывается общность основных лозунгов обеих партий: и «Родина», и РПЖ выступают за социальную защиту и социальную справедливость и чаще других говорят о вымирании русского народа...

Видя тенденцию перехода однопартийцев в РПЖ и вполне лояльное отношение к этому тех, кто еще не перешел, нынешний председатель «Родины» Александр Бабаков провел 25 июля 2006 г. совместную с Сергеем Мироновым встречу с журналистами, где заявил об объединении «Родины» с Партией жизни. «Сегодня мы декларируем объединение, а для выработки конкретных условий потребуется еще длительная подготовка», - сказал Бабаков.