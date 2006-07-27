«Единая Россия»: бой с тенью

«ПАРТИЯ власти» на выборах 8 октября поставила цель победить во всех 9 регионах, где должны пройти выборы в местные законодательные органы. В одном из них победа до сих пор под вопросом, а в большинстве остальных составление предвыборных списков сопровождалось

Наиболее прочные позиции у «Партии власти» в Липецкой области. Они достигнуты благодаря тому, что ранее никогда не поддерживавший «медведей» энергичный и популярный губернатор Олег Королев все же возглавил список «единороссов». Второе место в этом списке занял глава местных «единороссов» и мэр Липецка Михаил Гулевский, третье - председатель облсовета Павел Путилин. Эксперты «Аргументов i времени» предсказывают этому списку более 50% голосов.

Впрочем, наибольший процент «Партии власти» на выборах обязался обеспечить президент Республики Тыва Шериг-оол Ооржак: он считает, что «Единая Россия» во главе с ним наберет в республике 80% голосов - отмечают кремлевские источники «Аргументов i времени».

Это будет очень не просто в республике, где местная власть, в том числе «единороссы» расколоты на три враждебных лагеря. А в Тыве именно такая ситуация. Очень недоволен тем, что Кремль доверил составление списка «Партии власти» президенту Ооржаку глава местных «единороссов» и вице-премьер республиканского правительства Шолбан Кара-оол.

Недоволен своим непопаданием в этот список и спикер тувинского парламента Василий Оюн (два его родственника руководят налоговыми инспекциями Тывы и Кызыла) - ведь он претендовал на то, чтобы возглавить список.

Серьезный успех мог быть ждать и новгородских «единороссов», где список возглавил губернатор Михаил Прусак. Однако ситуацию портит многолетнее, правда - в прошлом, противостояние губернатора с местными «единороссами» (он всего лишь возглавил список, но не сам сформировал его).

Список «единороссов» в Чувашии возглавит президент Николай Федоров, спикер Михаил Михайловский и олимпийская чемпионка Елена Николаева. Однако здесь ожидается вполне средний результат. Как и в Астраханской области, где в лидеры списка удалось включить как губернатора Александра Жилкина, так и мэра Астрахани Сергея Боженова, у которых ранее отношения складывались отнюдь не идеально.

В Еврейской автономной области во главе списка, как и прежде, не оказалось главы области, первую строчку занимает спикер местного парламента Анатолий Тихомиров, вице-премьер Мария Жирдецкая и мэр Биробиджана Александр Винников.

В Свердловской области и мэр Екатеринбурга, и губернатор состоят в «Единой России». Но их отношения идеальными не назовешь, а составление ими совместного списка лишь обострило давний конфликт. После их жалоб в Москву (по данным наших источников губернатор Эдуард Россель жаловался одному из заместителей руководителя администрации президента, а мэр Аркадий Чернецкий - одному из боссов «Единой России»), список доверили формировать губернатору.

В Карелии наличие во главе списка «единороссов» президента республики Сергея Катанандова может стать скорее проблемой, чем залогом успеха. Поэтому и рейтинг «Единой России» здесь невысок - 24% и его рост вряд ли возможен, так как и рейтинг Катанандова не превышает 25%.

Но самая тяжелая ситуация у «единороссов» в Приморском крае: здесь их рейтинг колеблется по данным разных опросов от 12% до 22%, правда, половина жителей пока не определились с симпатиями.

Основным конкурентом «единороссов» здесь является Виктор Черепков, который возглавит список бабуринской «Народной воли». «Приморье - один из тех регионов, где у предвыборной кампании будет внешнее управление. Из Москвы пришлют политконсультантов, а руководство будет идти через федерального инспектора. Подобная координация будет во всех регионах, но в Приморье особенно», - рассказал «Аргументам i времени» источник из «Единой России».