Рабочие будни начались

СОСЛАВШИСЬ на пустую трату времени министров, он объявил об учреждении «президиума». В него войдут премьер, все вице-премьеры и семь министров, что составит три пятых от действующего состава правительства, и проходить он будет по понедельникам. Именно в этот день президент должен встречаться с членами правительства.

Вот и возникает вопрос – будет ли Д. Медведев лишен возможности встречаться с министрами? Если да – то у него останется лишь одна площадка для встречи с ними – Совет безопасности. Хотя и в СБ собираются, как правило, не все министры, а только силовики.

Ответственными за «бумажную» работу у президента и премьера стали члены «Единой России» А. Беглов и С. Собянин. Не оправдались ожидания тех, кто был уверен, что в Администрацию президента будет назначен генсек партии В. Володин.

На прошлой неделе состоялись и первые рабочие поездки президента и премьера. На открытии нефтеналивного терминала в Усть-Луге В. Путин сделал важное политическое заявление. Его суть – в полном отказе от прокачки российской нефти через страны Прибалтики. То есть г-н Путин продемонстрировал, что и впредь будет заниматься «президентскими» политическими вопросами.

В начале текущей недели он вплотную занялся вопросами продовольственной безопасности. Конкретно – дал задание «прошерстить» все договоры и законодательные акты, благодаря которым импорт продовольствия душит наших крестьян.

В свою первую рабочую поездку Д. Медведев посетил объекты Минобороны в Костромской области. Ничего нового он там не сказал, кроме обещания переселить курсантов военного училища из казарм в общежития. Но следующая его инициатива заставила насторожиться крупных чиновников. Д. Медведев объявил вендетту коррупции. Если он примется за дело всерьез, то за год-полтора будет обладать большим массивом компромата, в том числе и на ряд членов команды своего предшественника.