Когда президент выйдет из тени?

А В ПОТЕНЦИАЛЕ нового кабмина (независимо от профессионализма министров и качества их работы) – та же министерская рутина с неминуемыми издержками и обязательной парламентской критикой. Однако реализовывать этот потенциал критики парламентариям теперь будет много сложнее прежнего. Причину и объяснять не надо...

В. Путин, в рекордные сроки представивший структуру своего правительства, снова снискал себе поддержку на Охотном Ряду. Спикер Думы и глава Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов считает, что новое правительство должно добиться ощутимых результатов уже в ближайшее время. Причем сделает оно это, по заверениям Грызлова, «с опорой на парламентское большинство в Госдуме».

– Произошедшие назначения – это не раздача наград за прежние заслуги, а громадная ответственность перед гражданами России, – заявил г-н Грызлов. – Речь идет о тяжелой работе.

В свою очередь вице-спикер Думы и секретарь Президиума Генсовета ЕР В. Володин уже убежден, что новое правительство – самое сильное в истории современной России.

– Люди, назначенные на посты вице-премьеров и министров, хорошо извест­ны по результатам своей работы. Они эффективны, а это значит, что правительство справится с решением проблем, стоящих сегодня перед обществом и страной.

В унисон проправительственным силам заголосила и так называемая конструктивная оппозиция. Главный либерал-демократ Владимир Жириновский тоже возлагает на кабинет большие надежды.

– Единая команда – Медведев – Путин – сохранилась, и сформированное сегодня правительство, я думаю, будет наиболее эффективным из всех ранее действовавших, – полагает лидер ЛДПР.

Возможность вхождения в правительст­во депутатов от ЕР, которая активно обсуждалась после выборов, по словам Жириновского, пока находится «в резерве»…

Очевидно, что небывалое парламентское единодушие определяется феноменом популярности бывшего президента. Путин, хоть и спустившийся на одну ступень властной иерархии, все же остается пока лидером номер 1. Но границы этого «пока», по мнению некоторых думцев, уже обозначены.

Так, единорос Сергей Марков в интервью «АН» предположил, что «ситуация с безоговорочным лидерством Путина будет эволюционировать».

– В какой-то мере авторитет Путина с неизбежностью будет уменьшаться, – полагает депутат. – Потому что сейчас он чрезмерно высок и зашкаливает за все разумные проценты. Это результат в том числе и общественной боязни изменений. Сейчас произойдет корректировка рейтинга. То есть он вернется на нормальный уровень. Он будет стабильно выше 50%, но и не 80%. 80% – рейтинг, выражающий опасения людей в связи с грядущими переменами.

Вопрос, сможет ли Медведев постепенно закрепить за собой позицию национального лидера, пока открыт. Во всяком случае, амбиций для этого, по мнению Маркова, у нового президента вполне достаточно. Но для реального становления он должен совершить поступки, сопоставимые с поступками Путина. Планка бесспорно высокая. Марков напомнил, что прежний гарант, по сути, остановил войну в Чечне, повернул экономику от кризиса к развитию и ни много ни мало вернул Россию на политическую карту мира… Вместе с тем Медведев как истинный европеец «хотел бы обновления верховной политики». Сможет ли он ее обновить, покажет в том числе и его самопроявление в возможной конфронтации с Путиным.

Лидер страны не может быть вне конфликта. Он будет вынужден в него вступить. И когда это произойдет, у нас появятся аргументы и информация о том, каким лидером он станет.