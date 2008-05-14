Внутрипартийные дрязги

КАК известно, последний съезд «Справедливой России» одобрил поправки в Устав партии. Их суть – укрепление личной власти лидера СР С. Миронова и его полного контроля над ней. Так, главным руководящим органом партии становится бюро президиума Центрального совета. А формирует его лично г-н Миронов.

Тем временем партийные функционеры СР говорят о том, что г-н Миронов решил «склонить голову перед президентской администрацией». И теперь он будет вынужден согласовывать все свои действия с Управлением Администрации президента по внутренней политике.

Свои «скелеты в шкафу» спрятаны и в КПРФ. По инициативе Г. Зюганова в партии началась перегруппировка сил. «Задвинуты» такие известные деятели, как заместитель председателя И. Мельников и секретарь по политработе О. Куликов. Г-н Зюганов, как видно, решил опереться на молодые кадры, выдвинутые лично им. Похоже, председатель ЦК рассчитывает с их помощью пройти еще один электоральный цикл. И это, как говорил генсек Горбачев, правильно. Дело в том, что в партийной верхушке уверены: следующие парламентские и президентские выборы будут внеочередными.

Одним из первых выдвиженцев «зюгановского призыва» стал Д. Новиков из Амурской организации КПРФ. Ему поручено доработать новый Устав партии.

Интересные новости касаются и СПС. Кремлевские партстроители, как видно, решили учесть либерализм нового президента. Из Кремля в регионы пришли запросы о положении руководителей и активистов региональных отделений СПС. Особенно тех, кто настроен против федеральных руководителей партии. В первую очередь А. Чубайса. Говорят, что Кремль даже рекомендовал не устраивать гонений на этих людей, а при возможности хорошо трудоустроить.

И совсем коротко – о «Яблоке». В партии продолжают гадать – куда все же Д. Медведев трудоустроит Г. Явлинского? Основная версия – федеральным Уполномоченным по правам человека вместо экс-«яблочника» В. Лукина.