Спутники-шпионы следят за Абхазией

НО ДЛЯ начала можно сообщить, что Д. Медведев совершит за этот год около 25 визитов за рубеж. Примерно 3–4 в месяц. Главный из них состоится в сентябре, когда в качестве Президента России он посетит Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Там пройдут встречи с Дж. Бушем и, возможно, с главными претендентами на пост президента США.

Из значимых событий можно выделить и телефонный разговор президента Медведева с премьер-министром Великобритании Г. Брауном. Они договорились о личной встрече на саммите G8 в Японии и о визите г-на Медведева в Лондон. Условие Г. Брауна – в разговорах с нашим президентом не будет запретных тем. В том числе и о гибели А. Литвиненко.

Тем временем ожидается, что свою первую, по-настоящему программную, речь Д. Медведев произнесет на экономическом форуме в Санкт-Петербурге 6–8 июня. Его участниками уже хотят стать не менее 10 тыс. человек.

На фоне этих планов 12 мая состоялся телефонный разговор Дж. Буша с Д. Медведевым и В. Путиным. Протокольные сообщения об этом были весьма скупыми. Между тем нам удалось узнать, что значительная часть разговора посвящалась Абхазии. Г-н Буш просил Д. Медведева не начинать боевых действий, если войска Грузии вторгнутся в Абхазию. По сведениям американской разведки, в Абхазии уже сосредоточено до полка наших военнослужащих. В Вашингтоне очень не хотели бы, чтобы они вмешались в грузино-абхазский конфликт. Ясно, что грузинские войска, даже экипированные и вооруженные американцами, не выйдут победителями. А вот М. Саакашвили в результате поражения могут сместить с его поста, и Грузия будет, скорее всего, потеряна как союзник США.

По сведениям наших военных, американские спутники ведут постоянную съемку территории Абхазии. Разведданные регулярно поступают в Тбилиси. Так что сбитые абхазами беспилотные грузинские самолеты-разведчики – это не более чем предлог для начала военных действий. Casus belli.

Таким образом, власти США вновь продемонстрировали свое двуличие. С одной стороны, просят Москву сохранять спокойствие, с другой – провоцируют грузин на боевые действия. Наши военные пока сохраняют выдержку. Но их готовность к отражению атаки грузин известна. Знает об этом и М. Саакашвили.

Тем временем в штаб-квартире НАТО в Брюсселе уже все готово к проведению чрезвычайной сессии. Понятно, что в случае конфликта России и Грузии войну они нам не объявят. Но вот ввести экономические санкции – постараются. Как это было после ввода советских войск в Афганистан.

Но мирная жизнь в России все же берет свое. Пример. Под Питером начал действовать новый нефтеналивной терминал. Литва тем самым оказалась окончательно отрезанной от российской нефти. Скорее всего, без этой самой нефти скоро обанкротится и нефтеперегонный завод в литовском Мажейкяе. Вильнюс из принципа продал его полякам, а не российской фирме. Вот и решила Москва обойтись без литовцев. Но и нашим нефтяникам скоро предстоит тяжелая встреча с новым премьером. Вопрос будет один: как не допустить роста цен на бензин выше 35 руб. за литр. Считается, что за этой ценовой границей в стране могут начаться большие социальные потрясения.