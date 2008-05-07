//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Семь принципов внешней политики

Внешняя политика – позор современной России

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Михаил ДЕЛЯГИН, директор Института проблем глобализации, д.э.н. ]

Семь принципов внешней политики

 ДИПЛОМАТЫ говорят, как Россия должна реагировать на чужие внеш­ние воздействия. Похоже, они не подозревают о возможности самостоятельных действий. Например, заявляется, что на Балканах Россия ориентируется на Сербию. При этом на саму Россию у нас никто ориентироваться и не пробовал. Единственное достижение последних лет – нормализация отношений с Молдавией. Хорошо, что не с Вануату, но все же мало.

 Между тем наше положение исключительно благоприятно. В кармане России – более 500 млрд. долл. международных резервов и почти 5,5 трлн. руб. неиспользуемых остатков бюджета. Нам помогают замешательство США, бюрократический ступор Евросоюза и глобальные проблемы энергетики.

 В такой ситуации активная политика, опирающаяся на четкий анализ, кардинально улучшит положение России. Наши ключевые задачи: энергетическое сотрудничество с Китаем (если мы не будем продавать ему нефть, он возьмет ее вместе с территорией), экономическая экспансия в СНГ (оно еще ориентировано на Россию) и сотрудничество с США по вопросам безопасности. Ведь после бомбежек Югославии в 1999 г. международного права больше нет, и спастись от бандита можно, лишь крепко обняв его.

 Цель внешней политики – обеспечение благоприятных условий и создание ресурсов для модернизации.

 Для облегчения выработки конкретных мер и приоритетов надо следовать семи принципам внешней политики.

 Прежде всего она должна максимизировать выгоды для общества в целом. Пример – газ: «Газпром», похоже, стал кошельком одной из группировок правящей бюрократии, а кошельком не бурят. Результат – стагнация добычи газа при росте экспортных обязательств, до смерти перепугавшая Евросоюз. И сокращение добычи природного газа в 2007 г. на 1,5% не улучшило его состояния.

 А нервничают европейцы зря: символ «сувенирной демократии» реализует вполне сталин­ский подход. Сталин экспортировал зерно, несмотря на голод, что просто не помещалось в головах европейских интеллектуалов, считавших экспорт зерна доказательством сытости СССР.

 А. Кудрин уже сделал заявления, из которых следует, что проб­лему дефицита инфраструктуры государство намерено решать своим путем. А именно – ограничением доступа к ней при помощи повышения тарифов.

 Проблема потенциальной нехватки газа решается аналогично – ограничением доступа к дефицитному газу путем повышения цен на него. До заведомо непосильного внутреннему потребителю уровня.

 Почему-то никто не ответил украинцам и белорусам, что россияне – такие же жертвы удорожания энергоносителей, что и они. А политика повышения тарифов для сокращения потребления теми, кто платит меньше, направлена против всех нас.

 Результат этой политики – потеря постсоветского пространства. Потому что проявленная неадекватность пугает не только ее жертв, но и зрителей.

 Второй принцип внешней политики – разумный эгоизм. Пора отказаться от химеры ответственности перед кем бы то ни было, кроме собственных граждан. Тогда станут невозможными поступки типа постыдного списания долгов развивающихся стран, в том числе вполне платежеспособных.

 Пора понять: сочувствия и жалости заслуживает прежде всего наш народ. Российское государство несет ответственность исключительно перед ним, но не перед другими народами.

 Следует отказаться от выполнения невыгодных обязательств всегда, когда это возможно, – например, в силу коррупционного характера заключения соответ­ствующих договоров. Примером может, вероятно, служить проект «Сахалин-2».

 Должен быть установлен абсолютный приоритет национальных законов перед международными, означающий закрепление естественного доминирования интересов России над интересами ее стратегических конкурентов. Это условие суверенитета де-юре действует в США и де-факто – в ЕС (неявно, так как общеевропейское законодательство формально международное).

 Третьим принципом внешней политики России должен стать конструктивный реваншизм. Последние 20 лет наша страна отказывалась от своего влияния в мире, подрывая ресурс­ную базу своего развития. Модернизация требует расширения сферы влияния – хотя бы потому, что российский рынок неприемлемо узок для ряда российских же производств. Без выхода на внешние рынки не могут сущест­вовать целые отрасли – например, гражданское авиастроение и производство оборудования для атомных электростанций. А контроль за внешними рынками высокотехнологичных товаров требует политического влияния даже ценой временного осложнения отношений с Западом.

 Надо создать в каждой из значимых для нас стран разветвленную инфраструктуру политического влияния по американскому образцу. А при возможности – контроль российского бизнеса за хозяйственной инфраструктурой значимых для нас стран и ключевыми отраслями их экономик.

 Четвертый принцип внешней политики – балансирование интересов. Мы не можем противостоять ни одной из глобальных экспансий – финансово-экономической Запада, идейно-религиозной ислама и этнической Китая. Потому Россия должна поддерживать такое равновесие между ними, при котором эти экспансии будут двигателями ее развития. А сама она не будет зависеть ни от одного из их источников или, в крайнем случае, будет зависеть от них одинаково.

 Поскольку главной экспансией остается американская, Россия должна не мешать США истощать самих себя. Напротив, затягивать их в непосильную для них сегодня роль «глобального полицейского». В этом отношении нам нужен президент Маккейн. Сталкивая США с Китаем и исламским миром, Россия сама должна выскальзывать из любых форм противостояния.

 Надо подталкивать Китай к выходу на глобальный политический уровень. В частности, к отказу от поддержки доллара, что постепенно восстановит биполярную систему, причем США в ней будут играть роль СССР. А Россия сможет с выгодой возглавить Движение неприсоединения.

 В рамках и по мере выполнения первых четырех принципов внешняя политика должна обеспечивать добрососедство, снижая расходы на оборону и высвобождая ресурсы для развития. Это наш пятый принцип.

 А шестой разнообразие: внеш­няя политика должна учитывать интересы самых разных субъектов глобальной политики не только государств, но и глобального бизнеса и сетевых структур.

 Наши соотечественники, проживающие в ряде стран и территорий мира, уже создают потенциал непрямого влияния России на Кипре, в Израиле, Черногории, ряде регионов Германии, Великобритании, Испании и даже США.

 Наконец, седьмым принципом внешней политики должно стать знание. Из непризнанных государств надо выделять Приднестровье – единственное, конфликт вокруг которого уже не является этническим, что создает возможность его урегулирования.

 А говоря о Прибалтике, надо знать, что Красную армию из-за неадекватности местных диктатур там встречали цветами. Да, впоследствии общественное мнение было обработано; да, советская власть не оправдала ожиданий народов Прибалтики; да, потом были репрессии и неприятие СССР. Но вот «оккупации» как таковой не было. И повторять эту антироссийскую, а часто и прямо фашистскую пропаганду российским дипломатам позорно.

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Вы согласны, чтобы Россия заняла место Китая 60-х годов прошлого века – лидера Движения неприсоединения к военным блокам?
Спросили мы граждан России

 Дмитрий Орешкин, независимый политолог, Москва:
 – Я просто не представляю, как это может быть в наши дни. Когда-то Движение неприсоединения считалось своего рода «прокладкой» между Западом и СССР. А между кем и кем «прокладываться» сегодня? По существу, серьезных военных блоков сейчас нет. НАТО – структура слишком рыхлая и обширная. Да и по сути это блок не чисто военный, а – военно-ПОЛИТИЧЕСКИЙ, где второе слово – главное. Политика союзников по блоку направлена на защиту ценностей европейского сообщества. Россия к этим ценностям обязательно присоединится – но не через НАТО.

 Анна, 47 лет, домохозяйка, Киров:
 – Думаете, она сможет его занять? Нынешняя политика России зачастую похожа на вялотекущую шизофрению с сезонными обострениями, а не на грамотно продуманные дейст­вия. Такое ощущение, что уровень классности нашей дипломатии постоянно снижается.

 Сергей Нудов, 52 года, технолог, Пермь:
 – Если при этом она, как Китай шестидесятых, будет иметь сильную армию – то да. Ведь с мощным войском действительно можно ни к кому не присоединяться. Наоборот – обязательно найдутся те, кто захочет «пристыковаться» к тебе!

 Олег Ню, 46 лет, топограф, Омск:
– Это невозможно ни технически, ни логически. Нельзя сравнивать Китай 60-х и сегодняшнюю Россию. Наша страна исторически обладает огромными ресурсами. В том числе – могучим военным потенциалом, которого у Китая тогда не было. А вообще, для государств тоже действуют законы физики – в частности, тяготения к большей массе!

 Борис Клюев, 56 лет, продавец, Курган:
 – Говорить о каком-то лидерстве России смешно. Единст­венное, в чем мы лидеры, – это расхищение национальных богатств.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Четыре возможных района начала Третьей мировой войны определил профессор из США

Четыре возможных района начала Третьей мировой войны определил профессор из США

Роберт Фарли, профессор Военного колледжа армии США, рассказал, в каких регионах Земли может вспыхнуть Третья мировая. Точка зрения эксперта приведена в материале, опубликованном на страницах СМИ.

//В мире

В Белом доме показали распечатку разговора Трампа и Зеленского

В Белом доме показали распечатку разговора Трампа и Зеленского

На сайте Белого дома сотрудники администрации президента Америки Дональда Трампа опубликовали распечатку телефонного разговора между ним и главой Украины Владимиром Зеленским от 25 июля. Именно этот разговор стал причиной начала процедуры импичмента лидера США.

//В мире

Единственный вариант сохранения Донбасса в составе Украины назвал киевский эксперт

Единственный вариант сохранения Донбасса в составе Украины назвал киевский эксперт

Киевский политолог Михаил Погребинский рассказал, как Украина сможет сохранить территории, контролируемые властями ДНР и ЛНР, в составе страны. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с журналистами.

//Интервью

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

//Экономика

В 2020 году пенсионерам повысят прожиточный минимум

В 2020 году пенсионерам повысят прожиточный минимум

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Соловьёв призвал российское правительство ввести санкции против Украины

Соловьёв призвал российское правительство ввести санкции против Украины

Российский телеведущий Владимир Соловьёв призвал ввести санкции против Украины после выступления Владимира Зеленского на сессии ООН. Украинский лидер заявил, что Россия ведет войну в самом сердце Европы.

//Общество

Выжившие: истории чудом спасшихся от смерти

Выжившие: истории чудом спасшихся от смерти

Недавно во вьетнамском Хошимине ирландский турист дважды упал с высоты в течение нескольких минут, но смог выжить. В Сети появилось видео, как мужчина выпал из окна четвёртого этажа и держится из последних сил за подоконник, чтобы не упасть на землю. Однако через некоторое время турист снова падает на крышу дома.

//Общество

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?

Одна из причин многочисленных отравлений как в России, так и на заграничных курортах — грязная вода, в которой вынуждены плескаться отдыхающие. Многие туристы смогли лично убедиться в том, что в большинстве случаев канализационные отходы сливают прямо в море.

//Общество

На отборочном туре конкурса «Талантливая Керчь» произошел скандал с травести-исполнителем

На отборочном туре конкурса «Талантливая Керчь» произошел скандал с травести-исполнителем

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который явил зрителям образ Джины Disco

//Новости партнеров

//В мире

Зеленский позвал Трампа на Украину

Зеленский позвал Трампа на Украину

Владимир Зеленский во время проведения сессии ООН обратился к президенту США Дональду Трампу с приглашением посетить Украину. В ответ на это глава Америки пообещал «постараться».

//Здоровье

Лучшие способы предотвращения появления раковой опухоли раскрыл доктор Мясников

Лучшие способы предотвращения появления раковой опухоли раскрыл доктор Мясников

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о наиболее эффективных мерах профилактики онкологических заболеваний. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в отечественном интернет-сегменте.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Владельцы контактного зоопарка оставили животных умирать от голода

Владельцы контактного зоопарка оставили животных умирать от голода

В поселке Октябрьский Архангельской области разыскивают владельцев контактного зоопарка, которые оставили животных умирать от голода. Сообщается, что в настоящее время за зверинцем ухаживают неравнодушные жители.

//В мире

Озвучен прогноз о стратегическом поражении Украины из-за особого статуса Донбасса

Озвучен прогноз о стратегическом поражении Украины из-за особого статуса Донбасса

Возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины на правах автономии приведет к стратегическому поражению Киева. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад Юрий Романенко, украинский политический эксперт.

//Политика

В Госдуме попросили Зеленского перестать распространять мифы про российский Крым

В Госдуме попросили Зеленского перестать распространять мифы про российский Крым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинского президента перестать распространять мифы об аннексии полуострова Россией, а самому приехать и посмотреть всё лично.

//Общество

В РПЦ прокомментировали идею ввести многоженство в России

В РПЦ прокомментировали идею ввести многоженство в России

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе напомнил, что христианство не одобряет многоженство.

//Здоровье

Шесть признаков наступившего микроинсульта головного мозга перечислили медики

Шесть признаков наступившего микроинсульта головного мозга перечислили медики

Специалисты в области здравоохранения обозначили шесть признаков наступившего инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в сети.

//Шоу-бизнес

Седокова призналась, что ей надоело быть милой для всех

Седокова призналась, что ей надоело быть милой для всех

Певица Анна Седокова в соцсети призналась поклонникам, что устала быть для всех милой и хорошей. Она порекомендовала подписчикам меньше обращать внимания на чужое мнение.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в жизни строит из себя набожную монашку

//В мире

Армия ЛНР в срочном заявлении пообещала отомстить ВСУ за гибель военного республики

Армия ЛНР в срочном заявлении пообещала отомстить ВСУ за гибель военного республики

Народная милиция самопровозлашенной ЛНР распространила срочное заявление, в котором рассказывается о гибели военного республики в результате нового обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

//Жаркое из блогов

Украина закупила у Чехии партию советских "Гвоздик"

Украина закупила у Чехии партию советских "Гвоздик"

Стало известно, что Киев закупил в Чехии очередную партию самоходных артиллерийских установок для своих вооруженных сил. На этот раз Украина приобрела 16 самоходок 2С1 «Гвоздика», за 1 565 600 долларов, а также две башни от этих установок с орудиями 2А31 в комплекте, стоимостью в 120 200 долларов.

//Футбол

Аршавин посоветовал тренеру "Спартака" пойти на завод

Аршавин посоветовал тренеру "Спартака" пойти на завод

Бывший игрок питерского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о перспективах московского «Спартака» в матче против «КАМАЗа». По мнению футболиста, если красно-белые проиграют, то их тренеру останется только лишь пойти работать на завод.

//Политика

Захарова: «Пелоси выставила США на всемирное посмешище»

Захарова: «Пелоси выставила США на всемирное посмешище»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обнародованную Белым домом расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

//Общество

Житель Крыма нанес служителю закона телесные повреждения. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения

Житель Крыма нанес служителю закона телесные повреждения. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения

При этом отмечается, что максимально возможный срок по соответствующей статье предусматривает до десяти лет тюремного заключения

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
2

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа
3

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?
4

Данию настигло «русское газовое проклятие»
5

России пришла «труба»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры