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Российская загадка – что делать?

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Российская загадка – что делать?
Сергей Глазьев

 СЕРГЕЙ Глазьев, бывший министр внешних экономических связей РФ, член-корреспондент РАН:
 – Вопреки объявленной президентом стратегии экономический блок Правительства РФ и Госдума планируют львиную долю дополнительных доходов бюджета за прошлый год отправить за рубеж. Общее искусственное сужение инвестиционного потенциала российской экономики вследствие ошибочной денежной политики достигнет 10 трлн. рублей.
 На мой взгляд, необходимо заморозить до 2010 г. тарифы на газ, тепло и электроэнергию, кардинально повысить эффективность антимонопольной политики, создать здоровую конкурентную среду путем управления госкорпорациями. Обеспечить соответствие политики госзакупок приоритетам развития отечественной промышленности, освободить от налогообложения все расходы на НИОКР и ввод нового оборудования. Также следует принять меры по защите внутреннего рынка, формированию ЕЭП СНГ, использованию рублей в международных расчетах, повышению ответственности директоров госкорпораций и т.д.

 Андрей Кокошин, бывший зам­министра обороны РФ, зампредседателя Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям, «Единая Россия»:
 Нам предстоят и вооруженные конфликты, и разного рода войны, в этом у меня нет сомнений. Мы должны выстраивать ту систему обороны, которая соответствовала бы этим возможным угрозам. И чем она будет убедительнее, тем больше шансов предотвратить такие конфликты. Главный приоритет – предотвращение глобального конфликта и сохранение системы ядерного сдерживания. Второй приоритет – обеспечение доминирующего положения России на постсоветском пространстве.

 Виктор Плескачевский, председатель Комитета Госдумы по собственности, «Единая Россия»:
 – Необходимо разработать концепцию управления и распоряжения имуществом, находящимся в собст­венности у органов власти.
 Владимир Путин многократно говорил, что приватизация должна продолжаться до тех пор, пока у власти останется только то имущество, которое необходимо для исполнения властных полномочий.
 Нужно говорить о неуклонном, неотвратимом продолжении приватизации, начиная в первую очередь с земли. Задумайтесь, зачем государству для властных полномочий, например, земля, находящаяся под зданиями, сооружениями, находящимися в частной собственности?
 Мы несколько лет назад провели оценку, и оказалось, что у нас в собственности у разных уровней публичной власти (включая госкорпорации) находится не менее 75% имущества, годного к обороту. В западных эволюционных экономиках у власти – не более 25% имущества.

 Евгений Ясин, бывший министр экономики РФ, научный руководитель Высшей школы экономики:
 – Главный лозунг нашего правительства – «никаких изменений». Да, оно будет предпринимать попытки стабилизировать пенсионную систему. Будет делать что-то с нацпроектом по образованию. Эти проблемы настолько серьезны, что от них не удастся отвертеться. Но все действия кабинета останутся в русле нынешней экономической политики. По-прежнему будет реализовываться инерционный сценарий экономического развития. Будет «претворяться в жизнь» уже написанная программа развития страны до 2020 года. А главные вызовы – возможное снижение цен на нефть, сокращение работоспособного населения, неконкурентоспособность наших несырьевых производств – по-прежнему останутся без ответа.

 Виктор Илюхин, бывший старший помощник Генпрокурора СССР, зампредседателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, КПРФ:
 – Никакие насущные проблемы страны правительство решать не будет. Курс, по которому идет власть, проложен самим Путиным. Я глубоко убежден, что он ничего менять не будет, его все устраивает. Но если бы пришло новое правительство с желанием изменить в России жизнь к лучшему, главной и первой задачей исполнительной власти стала бы борьба с ростом цен на продукты питания и тарифов ЖКХ.
 Если мы самая богатая страна по резервам, то почему две трети населения влачат нищенское существование? А потому, что все предыдущее правление – это защита интересов крупного капитала, олигархов. Просто одних олигархов заменили другими. Это никак не изменило жизнь простых людей.

 Вячеслав Никонов, член Общественной палаты РФ:
 – Никогда в истории человечества не было такого диспаритета между столь большой территорией, на которой к тому же находится 40% всех природных ресурсов планеты, и столь незначительным населением, которое едва превышает 2% от планетарного и будет сокращаться и дальше. Если мы не решим проблемы количества человеческого капитала, сбережения жизней, если мы не решим одновременно проблему качества человеческих ресурсов, и образовательных, и с точки зрения здоровья и т.д., у нас мало что получится.

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