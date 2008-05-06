Какие регионы объединят следующими?

Объединение регионов – процесс сложный и долгий. Начинается он с проведения референдума. Такие референдумы в 2003–2007 гг. уже прошли в 11 регионах. Причем жители всегда поддерживали объединение подавляющим большинством голосов (см. таблицу). При этом Пермский край юридически образован 1 декабря 2005 г., а переходный период, в течение которого старые субъекты и их органы власти полностью упраздняются, завершился 31 января 2007 года. Новый Красноярский край образован 1 января 2007 года, Камчатский –1 июля, а переходный период у обоих регионов завершился 31 декабря прошлого года. Новая Иркутская обл. образована 1 января 2008 г., Забайкальский край – 1 марта, а переходный период у обоих завершится после формирования региональных парламентов (которые изберут на выборах 12 октября), но не позднее 1 января 2009 года.

Какие регионы могут быть следующими? Самые крупные, об объединении которых идут разговоры, – Москва с Подмосковьем и Петербург с Ленобластью. Вопрос об их объединении связан с двумя группами факторов.

Во-первых, и Москва, и Петербург не могут рационально развиваться без прилегающих территорий. Обоим городам явно не хватает земельных участков для строительства жилья и новых предприятий. Власти же областей зачастую препятствуют городам в расширении их территории. Тем временем значительная часть жителей Подмосковья и Ленобласти работает в Москве и Петербурге, а подоходный налог и налоги с предприятий платятся в городах. Из-за этого областные пригороды деградируют в плане социального развития, ощущают нехватку денег на строительство школ, учреждений досуга. Это в свою очередь ведет к росту молодежной преступности, наркомании и алкоголизма. Кроме того, областные администрации располагаются в городах, которые в области не входят. Структура областных администраций дублирует городскую, от чего разбухает чиновничий аппарат, да еще и снижается возможность комплексного развития транспортных сообщений город-пригород.

Второй предпосылкой к объединению столиц и их областей является желание Кремля прекратить междоусобные конфликты региональных руководителей. Например, уже 5–6 лет идут трения между мэром Москвы Ю. Лужковым и подмосковным губернатором Б. Громовым. При этом роль мэра Москвы очень велика и в обеспечении функционирования федеральной власти. Петербург имеет меньшее общегосударственное значение, однако для нынешних руководителей страны – это их родина, а значит, политическое значение «второй столицы» также велико. Но и здесь идут трения между петербургским губернатором В. Матвиенко и ленинградским В. Сердюковым. Причем Кремль, как говорят, недоволен обоими, поэтому объединение Ленобласти и Петербурга вполне может стать наиболее «добрым» и простым вариантом кадровых перемен. Даже В. Матвиенко сохранение должности не гарантировано: на ее место претендуют вице-премьер С. Иванов, глава Счетной палаты РФ С. Степашин и управделами президента В. Кожин. Впрочем, Валентине Ивановне, конечно, дадут доработать до конца свой губернаторский срок (а это еще почти 3 года). А вот пришедший ей на смену глава объединенного региона может собрать новую команду не только руководителей, но и инвесторов, что также повлияет на развитие региона.

Что касается объединения Москвы и области, то, конечно, Ю. Лужкову Подмосковье «не отдадут»: никто в Кремле не забыл, как Юрий Михайлович был лидером антикремлевского блока ОВР. Поэтому об объединении региона речь может зайти только после смены московского градоначальника. На его место прочат В. Кожина, вице-премьера А. Жукова и целый ряд влиятельных питерцев.

Относительно же сроков возможного объединения мнения экспертов расходятся. Как заявил «Аргументам неделi» близкий к Кремлю политолог и юрист Виталий Иванов, «объединение столиц и областей очень маловероятно, к тому же оно должно идти через референдум, а опрос ВЦИОМ в июне 2006 г. уже показал, что большинство жителей Подмосковья за объединение, а вот 57% москвичей – против».

У одного из руководителей Ассоциации юристов России (попечительский совет которой возглавляет Д. Медведев) Сергея Шахрая другое мнение. «Во всех регионах референдумы давали огромный перевес сторонникам объединения, поэтому после проведения информационной кампании и москвичи могут проголосовать «за». И если объединение Москвы и области может быть делом неопределенного будущего, то референдум об объединении Петербурга и Ленобласти может пройти уже в марте-апреле 2009 года», – заявил Сергей Шахрай «Аргументам неделi».

Эксперты высказали мнения и в отношении остальных регионов, которые могут быть объединены. По мнению Виталия Иванова, в 2009–2011 гг. могут пройти референдумы об объединении Архангельской обл.и и Ненецкого автономного округа, Магадана и Чукотки, а также Алтайского края с Республикой Алтай. Впрочем, объединение Чукотки с Магаданом возможно только после ухода с поста чукотского губернатора Р. Абрамовича. Чего он, похоже, ждет не дождется.

Что касается Ненецкого округа, то его глава В. Потапенко не исключал перспектив объединения с Архангельской обл. еще в августе 2006 г., когда его назначили главой округа. Кстати, г-н Потапенко считается представителем «Роснефти». «Именно «Роснефть» станет главным донором агитационной кампании по объединению Ненецкого округа с Архангельском. Проблемы здесь, несомненно, будут, ведь в округе уровень жизни выше, чем в области, а до сих пор присоединяемые округа были беднее областей», – говорит Виталий Иванов. Не все просто и с Горным Алтаем: «Алтайцы, конечно, будут протестовать. Но у власти на это есть хороший ответ. Пропагандистскую кампанию по объединению поручено вести «Газпрому», который собирается строить газопровод в Китай через территорию республики. Так что деньги на умиротворение найдутся», – уверен политолог.

Кстати, практически во всех объединяемых регионах титульные нации по переписи 2002 г. составляют меньшинство населения (в Эвенкийском округе – 21,5%, Таймырском (Долгано-Ненецком) – 21,6%, Чукотском – 23,5%, Корякском – 26,7%, Усть-Ордынском Бурятском – 39,6%, Республике Алтай – 30,6%), только в Коми-Пермяцком и Агинском Бурятском округах они составляют 59% и 62,5% соответственно.

Что касается остальных возможных объединений регионов, то политолог считает, что есть вероятность объединения с Красноярским краем еще и Хакасии, где хакасы составляют лишь 12% (хотя в «Красноярске вовсе не спешат вешать себе на шею еще один субъект», – говорит Иванов). Присоединение же Адыгеи к Краснодарскому краю маловероятно: хотя в республике адыгейцы и составляют всего 24,2%, «никто не хочет ворошить Кавказ, тем более вряд ли будут трогать этот регион в преддверии Олимпиады». Вряд ли объединят с Хабаровским краем и Еврейскую автономную область: хотя евреи там и составляют всего 1,2% населения, ее ликвидация может вызвать со стороны недругов России в мире обвинения в «антисемитизме».

Не будет и ликвидации Карелии, где карелы составляют всего 9,2%, – это может испортить отношения с дружественной Финляндией (кстати, в надежде на объединение с Финляндией в СССР и учреждали в 1930-е гг. Карело-Финскую союзную республику). Будет подниматься и тема слияния Тюменской обл. с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами (здесь титульные нации составляют 1,9% и 5,2% соответственно). Однако в округах живут почти 2 млн. человек, а в области (без округов) – 1,3 млн., да и уровень жизни в округах явно выше.

Когда же закончится объединение национальных регионов, возникнут и идеи объединения русских областей: проект разделения бедной Курганской обл. между двумя богатыми – Свердловской и Челябинской – уже предлагался Кремлю свердловским губернатором Эдуардом Росселем.

Результаты референдумов об объединении регионов 2003–2007 годов

