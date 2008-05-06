Возвращение «райской группы»

В день выхода этого номера новым президентом страны станет Д. Медведев. Вопреки некоторым представлениям о формировании власти его путь на ее вершину начнется только 7 мая. Во всяком случае, до последнего времени у г-на Медведева было лишь 6 сотрудников. А вместе с секретарями и референтами – 16. Говорят, что и в списке кадрового резерва нового президента не более трех десятков человек. Но всему свое время.

Между тем формирование Кабинета министров идет полным ходом. Говорят, что к 12 мая будут согласованы все основные и второстепенные кандидатуры. И нельзя сказать, что работать в Кабинете министров В. Путина будет легко. Он уже провел совещание будущих министров в закрытом режиме. Им были высказаны три основных правила:

1. Вы (министры) – полевые игроки. Я – тренер.

2. Ни один член правительства не может обратиться напрямую к президенту, минуя премьера.

3. Правительство – это не синекура. Как попали сюда, так и уйдете. Очень быстро.

До сих пор остается открытым вопрос по руководству МВД. Но менять одного министра-силовика В. Путин не хочет. Руководителей ФСБ, МВД и ФСО хотелось бы поменять одновременно. Так будет лучше для их взаимодействия. Проблема будет решена, если руководителя ФСБ Н. Патрушева назначат, например, руководить Советом безопасности.

Одним из последних распоряжений В. Путина стало воссоздание в Минобороны так называемой «райской группы». В нее во времена СССР входили в качестве инспекторов отставные генералы. Таким образом сглаживалось их недовольство по некоторым вопросам.