Саакашвили ждет поражение на выборах

После сомнительной победы на президентских выборах М. Саакашвили не решился возглавить список партии власти. И поручил повести на выборы список с помпезным названием «Единое национальное движение – за победившую Грузию» своей правой руке – спикеру парламента Н. Бурджанадзе. Однако с приближением парламентских выборов 21 мая г-жа Бурджанадзе все больше понимала, что партию ждет неминуемое поражение, вся вина за которое будет списана на нее же. Нино же хотела выглядеть «миротворцем», быть центристом-переговорщиком между «грозным» Мишико и воинственно настроенной оппозицией.

Однако президент уготовил ей совсем другую роль. Увидев это, да еще и не найдя с окружением Саакашвили общего языка насчет включения своих людей на проходные места в списке партии власти, Н. Бурджанадзе решилась на довольно скандальный шаг – 21 апреля заявила о выходе из партсписка.

После ее ухода 41% грузин считают, что рейтинг партии власти упадет, и только 2% – что он вырастет. Новый список партии власти возглавил не слишком известный и популярный глава МИДа Д. Бакрадзе, а за ним – министр по делам беженцев К. Субелиани, который должен будет организовать фальсификацию под видом «голосования беженцев на спецучастках».

На этом фоне списки оппозиции выглядят заметно выгоднее. В списке «Объединенной оппозиции» (в которую объединились десяток партий) №1 – кандидат в президенты Л. Гачечиладзе, №2 – тоже кандидат в президенты и лидер партии «Новые правые» Д. Гамкрелидзе (еще недавно он играл роль «третьей силы» между властью и оппозицией), №3 – лидер партии «Свобода» сын первого президента Грузии К. Гамсахурдиа и т.д.

Остальные 4 проходные партии лишь конкурируют с «Объединенной оппозицией» в том, кто более непримирим к М. Саакашвили. Республиканцы в марте покинули совет «Объединенной оппозиции», но только для того, чтобы еще жестче критиковать власть. Лидер лейбористов Ш. Нателашвили вообще всегда был самым непримиримым противником Саакашвили и наиболее лояльным к России политиком. А Г. Таргамадзе – самый популярный телеведущий закрытой за оппозиционность телекомпании «Имеди», принадлежавшей покойному Б. Патаркацишвили. В общем, для Саакашвили куда ни посмотри – кругом враги…