Киев требует новую жертву

И ДЕЛО не только в том, что ему все порядком надоело на братской киевской земле. Должность российского посла стала нужна, чтобы реализовать хитроумную схему по превращению Москвы и Московской обл. в единый Федеральный округ. Его отличие от обычного субъекта Федерации в том, что здесь базируются все властные госструктуры. Пример – Федеральный округ Колумбия, куда входит столица США город Вашингтон. В таких условиях это будет означать появление нового субъекта Федерации. А следовательно – единого начальника. И вот что стало известно по этому вопросу.

Примерно месяц назад московский мэр Ю. Лужков направил президенту В. Путину записку. В ней обосновывалось объединение Москвы и области. Таким способом предлагалось решить проблемы строительства дорог и жилья.

Говорят, В. Путин воспринял предложение г-на Лужкова благосклонно. Но не одобрил подобную же просьбу питерского губернатора В. Матвиенко. И был не в восторге от того, что она намеревалась решить эту проблему уже с Д. Медведевым.

А что же будет с подмосковным губернатором Б. Громовым? Тут-то в Кремле и вспомнили о должности посла России в Украине. По нашим сведениям, именно туда может быть откомандирован Б. Громов.

Борис Всеволодович Громов не станет в Киеве новичком. В 1989-90 гг. он был командующим Киевским военным округом Вооруженных сил СССР. Командовал до этого 40-й армией в Афганистане. Так что человек он опытный – как говорится, «со знанием местности».