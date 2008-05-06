Медведева хотят проверить на крови

ПО СВЕДЕНИЯМ, которыми располагают в Генштабе, грузинским войскам может быть дана команда вторгнуться в Абхазию уже 8–9 мая. Со скорейшей оккупацией Сухуми. Как видно, военная операция может начаться на следующий день после того, как Д. Медведев станет Верховным главнокомандующим Вооруженных сил РФ. В этом и состоит суть грузинской провокации. А если быть точным – не грузинской, а американской. Именно инструкторы США командуют грузинами, разрабатывают их тактику и стратегию по борьбе с главным врагом – Россией.

Но вернемся к деталям. Грузины сосредоточили в Кодорах 4 тыс. военных. Для тех мест – немало. Возникает вопрос – что делать нашим миротворцам, которые разделяют конфликтующие стороны? По правилам они не должны реагировать на передвижения войск. Но в расчеты Тбилиси и Вашингтона как раз и входит втянуть в конфликт миротворцев. Уже это поставит под вопрос законность их пребывания в зоне конфликта. А что им остается делать, если в Сухуми и Гаграх уже отдыхают тысячи человек, приехавших в отпуск из России?

Расчет прост. Для проверки нервов Д. Медведева вряд ли представится более подходящий случай. Если он промедлит, то получит массу недовольства внутри страны. Если отдаст приказ задействовать Вооруженные силы РФ для отражения грузинской агрессии против дружественной нам территории, то за рубежом проблем не оберешься. Вплоть до того, что сорвется саммит Россия – ЕС, который должен состояться через 1,5 месяца в Ханты-Мансийске. Под угрозой срыва окажутся и предстоящие визиты Д. Медведева в Казахстан и Китай. Если Вооруженные силы Грузии и России начнут военные действия, главнокомандующий должен будет остаться со своей армией.

Впрочем, все это может оказаться лишь предположением. В администрации США, скорее всего, понимают, что обрести в лице Москвы еще одного врага – непозволительная роскошь. А с грузинами мы и сами разберемся. Быть может, на этот раз – более профессионально.