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Депутатов просят не изменять женам

№ 11(11) от 20.07.2006 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

ГЕННАДИЙ Райков считает необходимость введения воспитательных норм давно назревшей. Отсутствие толкования того, что является нарушением депутатской этики, а что - нет, во многом «связывает руки» профильной комиссии. Поводов для разбирательств много. Проблема в том, что сами депутаты не желают видеть себя в роли воспитуемых. И появлению свода соответствующих предписаний сопротивляются как могут. Г-н Райков привел пример одной из них:

- Депутат нынешнего созыва три года кряду поздравлял умершего человека с днем рождения! Так бы и продолжалось, но из семьи покойного на коллегу поступила жалоба. Мы ее рассмотрели, обязали виновного съездить к людям, извиниться перед ними и привезти от них оправдательное письмо.

Поручение комиссии было выполнено. Семья приняла это досадное недоразумение, подписав оправдание депутату. Мы публикуем наши решения сразу после их принятия. Для этого не требуется одобрение всего депутатского корпуса.

Есть и другие примеры. На лидера КПРФ Геннадия Зюганова подала в суд Партия пенсионеров. Решение присяжных присудило Зюганову выплату штрафа в 1000 МРОТ (или 9000 руб.) и извинения. Ни того, ни другого он за два года так и не сделал.

Вообще, каждое заявление требует тщательного разбирательства. Так, ответа на вопрос, было ли у депутата Александра Бабакова (главы фракции «Родина») второе гражданство, в комиссии искали целый год.

- С протокольным поручением к нам обратился В. Жириновский. Сокрытие такой информации во время выборов грозит лишением мандата! Мы запросили 128 посольств. Выяснилось, что «двойным гражданином» Бабаков был еще задолго до предвыборной кампании.

Страной второго гражданства был Израиль, но это, как признался комиссии сам подозреваемый, «осталось в давнем прошлом».

В комиссию по этике обращаются и по совсем уж деликатным вопросам. Супруги присылают письма с просьбой разобраться с мужьями-изменниками. Видимо, депутаты из этической комиссии представляются обиженным женам более благонадежными. Они уповают на них как на последнюю надежду... Но увы - время партактива прошло. Лишением депутатства в этом случае комиссия не угрожает. В итоге - никаких взысканий. Только - малообнадеживающая рекомендация. Так сказать, воззвание к депутатской совести... А вот оппозиционной неосторожности в выражениях комиссия не прощает. Виктор Тюлькин (КПРФ), обозвавший депутатов ЕР «шакальем», был на месяц лишен слова. Забыли о символах, Виктор Аркадьевич! Выбрали бы медвежий образ, глядишь, и трибуну сохранили бы, и политические очки приумножили!

По данным г-на Райкова, за два с половиной года работы комиссия разобрала проступки 186 депутатов. Но самих обращений гораздо больше. Вот и получается, что в тихом омуте и в самом деле сами знаете кто водится.

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