Слышали шутку про Путина и холодец

КОГДА моя квартира в сталинском доме раскалилась от жары, я отправилась к друзьям на дачу в Подмосковье. На веранде их простого деревянного дома стол был накрыт для пира, а рядом на углях поджаривались на вертеле ломтики баранины и свинины. Возможно, это и заставило кого-то вспомнить анекдот:

Президент Путин поджаривает на вертеле президента Украины Ющенко, вращая его с огромной скоростью.



«Зачем вы вертите его так быстро?»



«Приходится, иначе он стянет уголь».

Эта шутка намекает на заявления Москвы, что Украина воровала российский газ. А вот другая шутка, которую я слышала неоднократно:

Путин просыпается среди ночи и идет к холодильнику. Когда он открывает дверь, холодец на тарелке начинает трястись.



«Не бойся, я только пива возьму», - говорит ему Путин.

Анекдоты про Путина, как правило, обыгрывают тему консолидации власти Кремля, попыток изжить оппозицию и заткнуть рот независимым СМИ, а также доминирования над другими ветвями власти.

Путин представляет проблему для сочинителей анекдотов. Самое примечательное в шутках о Путине - их немногочисленность. Например, вот этой шутке уже три года, и я ее давно не слышала:

Путин сидит у себя в кабинете, обхватив голову руками. В кабинете появляется дух Сталина. Путин жалуется ему на свою проблему - некомпетентность его кремлевских подчиненных.

«Это легко исправить, - говорит Сталин. - Расстреляй всех плохих чиновников и покрась стены Кремля в синий цвет».



«Почему в синий?» - спрашивает Пу­тин.

«Ха! Я так и знал, что вопросы вызовет только вторая половина».

Большинство тех, с кем я говорила, говорят, что эти анекдоты все равно несмешные и не понравились бы народу, потому что президент очень популярен.