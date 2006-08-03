Слышали шутку про Путина и холодец
№ 11(11) от 20.07.2006 [«Аргументы Недели », Los Angeles Times (США) ]
Президент Путин поджаривает на вертеле президента Украины Ющенко, вращая его с огромной скоростью.
«Зачем вы вертите его так быстро?»
«Приходится, иначе он стянет уголь».
Эта шутка намекает на заявления Москвы, что Украина воровала российский газ. А вот другая шутка, которую я слышала неоднократно:
Путин просыпается среди ночи и идет к холодильнику. Когда он открывает дверь, холодец на тарелке начинает трястись.
«Не бойся, я только пива возьму», - говорит ему Путин.
Анекдоты про Путина, как правило, обыгрывают тему консолидации власти Кремля, попыток изжить оппозицию и заткнуть рот независимым СМИ, а также доминирования над другими ветвями власти.
Путин представляет проблему для сочинителей анекдотов. Самое примечательное в шутках о Путине - их немногочисленность. Например, вот этой шутке уже три года, и я ее давно не слышала:
Путин сидит у себя в кабинете, обхватив голову руками. В кабинете появляется дух Сталина. Путин жалуется ему на свою проблему - некомпетентность его кремлевских подчиненных.
«Это легко исправить, - говорит Сталин. - Расстреляй всех плохих чиновников и покрась стены Кремля в синий цвет».
«Почему в синий?» - спрашивает Путин.
«Ха! Я так и знал, что вопросы вызовет только вторая половина».
Большинство тех, с кем я говорила, говорят, что эти анекдоты все равно несмешные и не понравились бы народу, потому что президент очень популярен.
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