Едкие шутки Путина больно ранят лидеров «восьмерки»

НИКТО не может избежать едких острот Владимира Путина. Глава Кремля оконфузил двух своих гостей, прибывших на саммит «Большой восьмерки», колючими шутками насчет состояния демократии в их странах. Им было попросту нечего ответить человеку, находящемуся на пике политической карьеры и стоящему во главе возрождающейся экономической державы.

Под Буша Путин «подкопался» на совместной пресс-конференции. После этого у многих даже возникли сомнения в том, что между двумя лидерами действительно установилась «тесная личная дружба». Все началось со слов Буша о том, что он передал российскому лидеру пожелание американского народа. Смысл его был в том, чтобы в России развивались такие же демократические институты, как в Ираке.

- Нам бы, конечно, не хотелось, чтобы у нас была такая же демократия, как в Ираке, скажу честно, - невозмутимо ответил Путин. Журналистская аудитория разразилась смехом и аплодисментами, а толстокожий техасец даже покраснел.

В тот же день Путин «добрался» и до Тони Блэра. Поводом для шутки стал разгорающийся в Великобритании скандал с лордом Леви, собирающим деньги для Лейбористской партии. Британский журналист спросил Путина, как он ответит на высказанные Блэром опасения относительно состояния российской демократии. Путин ответил, что всегда рад узнать, каких взглядов придерживаются его коллеги по лидерскому цеху.

Затем, выдержав долгую паузу, улыбнулся и добавил:

- Там есть ведь еще и другие вопросы - скажем, борьбы с коррупцией. И нам будет интересно услышать ваш опыт, в том числе и применительно к лорду Леви.

Стиль Путина, легко идущего на конфронтацию, отражает растущую уверенность российского лидера на международной арене...