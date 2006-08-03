- АЛУ Дадашевич, недавно мне довелось быть в Гудермесе. Бросился в глаза информационный голод. Газеты и журналы на прилавках киосков - недельной давности. Да и самих киосков, как мне сказали, в Чечне всего четырнадцать. Согласитесь, этого мало.

- В республике еще много нерешенных вопросов, в том числе и этот. Хорошо, что появился спрос на печатную продукцию. Значит, будем увеличивать количество киосков, налаживать сеть распространения газет. Вот начнем с вашего печатного издания. Только - договоримся сразу - информация должна быть правдивой. Хватит страшилок, пора переходить на мирные рельсы. Поводов сколько угодно. Например, сейчас мы проводим акцию «Без следов войны». Она направлена на полное восстановление таких городов, как Гудермес, Аргун и впоследствии Грозный. Наш народ хочет раз и навсегда забыть этот кошмарный сон - многолетнюю войну.

- А разве война на Кавказе закончилась?

- Да, война закончилась. Другое дело, отдельные конфликты продолжают иметь место. И не только на территории Чечни, но и в других республиках Кавказа. Тут умест­но вспомнить слова погибшего президента Кадырова: «Коллеги, ситуация давно вышла за пределы Чеченской Республики». И это так. Если после Хасавюртовских соглашений только Чечня была отдана на откуп бандитам ваххабитского толка, то сейчас эта чума двадцать первого века расползлась по всему миру и переросла в международный терроризм.

Наивно думать, что с убийст­вом Басаева мы покончили с ваххабизмом и терроризмом на Кавказе. Если не будем продолжать беспощадную борьбу с теми, кто стоит на этом пути, говорить об успехах и победах рановато. Вы видели по телевизору, кто шел из Дагестана на подмогу басаевским бандитам? Пацаны восемнадцати-девятнадцати лет. Что здесь непонятно? Молодые люди не находят себя в труде, учебе... Для кого будет новостью, если я скажу, что на Северном Кавказе большой избыток рабочей силы? Вот почему общегосударственная политика и должна быть направлена на то, чтобы трудоустроить эту молодежь. По этому поводу хорошо высказался губернатор Красноярского края Александр Хлопонин: «Лучше я приму рабочую силу из кавказских республик, чем из других государств, например, Китая». И он прав. Своя рубашка всегда была ближе к телу.

- А как вы прокомментируете высказывание Закаева о том, что Басаев был одним из носителей идей народа Чечни?

- Более абсурдного заявления я пока не слышал. Нормальный политик сделать этого не мог. Международный террорист, совершивший сто­лько бесчеловечных преступлений в отношении собст­венного народа, является носителем идей чеченского народа? Закаев живет не в наше время и не со своим народом, и я с полной ответственностью заявляю, что никогда чеченский народ не был за выход из состава Российской Федерации. Если бы тогдашнее руководст­во было уверено, что народ за выход, они бы провели референдум, огласили результат и на законном основании объявили бы о своем суверенитете. Но они этого побоялись.

А мы провели его, и мартовские результаты 2003 г. вам известны. Агрессивная политика Закаева, Удугова и Басаева привела к гибели десятков тысяч людей, 100% экономики и 80% социальной сферы республики были разрушены. А если взять морально-психологический аспект? Народ просто ненавидит этих бандитов.

- Чем вы гордитесь как президент?

- Прежде всего тем, что после гибели президента Кадырова нам удалось обеспечить стабильность в республике и продолжить политику мира. Что касается экономического развития, считаю, курс взят правильный. Уверен, что он принесет, и уже приносит положительные результаты. Только в этом году мы сдадим две новые школы, родильный дом и более 60 тыс. кв. м жилья. Если бы было бесперебойное финансирование, то эти показатели можно было бы смело увеличить втрое.

Мы понимаем, что с помощью одних бюджетных средств Чечню не восстановить. Нужны инвестиции и частные вложения. И люди, которые готовы их сделать, есть. К примеру, президент Внешторгбанка России Андрей Костин внес один миллион долларов США на строительство церкви и мечети. Помогают и чеченские предприниматели Агаев Ваха, братья Бажаевы и др. Думаю, что, если дело пойдет так и дальше, мы за 2-3 года восстановим разрушенные города и села, обеспечим население жильем.

- Председатель правительст­ва Кадыров - за многоженство. А вы как к этому относитесь?

- В чеченском обществе многоженство не массовое явление. Хотя оно было и в царское, и в советское время, и сейчас есть. Рамзан Кадыров исходил из того, что на войне погибло много мужчин. На мой взгляд, каждый мужчина определяет сам, сколько ему иметь жен. Каким-то нормативным актом закреплять многоженство я не собираюсь. Нельзя это дело регулировать законами. Взрослые люди сами разберутся.

- На одной из улиц Гудермеса мне показали красивое здание, сказали, что там должен был размещаться игровой комплекс, а вы своим волевым решением его закрыли. Так ли это?

- Не я один принимал это решение. Закрыли потому, что нам сейчас не до азартных игр. Парламентарии в Москве нас поддержали. Была бы моя воля, я бы по всей стране то же самое сделал.

- Что изменилось с приходом в правительство Рамзана Кадырова?

- Надо отдать должное этому молодому энергичному человеку. Ему удалось при небольших бюджетных вливаниях решить проблему строительно-восстановительных работ. Буквально за три-четыре последних месяца города Чечни заметно преобразились.