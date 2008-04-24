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Союз как альтернатива Альянсу?

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Иван МАКУШОК ]

Союз как альтернатива Альянсу?

Россию хотят изолировать

 РАЗВАЛ Советского Союза и волна формирования новых независимых государств в различных частях света были в конечном счете реакцией на период холодной войны и идеологического противостояния. Объединение тех или иных стран в организацию или блок происходило преимущественно на концепции «мы» и «враги». Именно идеология играла доминирующую роль. Уход от «идеологического стержня» был прежде всего уходом в различные формы реализации национального самосознания, приобретавшего зачастую весьма причудливые формы. Изменившийся мир стал новой реальностью, в которой традиционные критерии «государственности» во многом перестали работать.

 В случае с Косово мы столкнулись еще и с прямым «политическим решением». Создание нового «независимого» государства происходило по специальному плану, ориентированному только на достижение цели, поставленной несколькими странами.

 При этом во имя «политической целесообразности» открыто игнорировались все основополагающие прин­ципы международного права. Это, думается, дает нам право говорить о том, что в новых условиях и другие страны, включая Российскую Федерацию, на многое взглянут по-другому. В том числе – на ситуацию в регионах, непосредственно примыкающих к нашим границам или связанных с Россией рядом политических или геополитических факторов.

 В первую очередь следует сказать о том, что само понятие «государственные границы» в привычном значении все больше теряет смысл. Гораздо важнее «среда обитания», в которой оказывается то или иное государство. Конкретнее – вхождение в союзы и блоки, развитие наднациональных структур власти и законодательства и т.д. Для России это прежде всего постсоветское пространство и все, что с ним связано. Для нас не может быть безразлично, каким путем пойдет развитие этого региона в ближайшие годы и в перспективе. От этого напрямую зависит безопасность Российской Федерации и в конечном счете модель ее политического и социального развития. В противовес этому в последние годы предпринимаются активные попытки не только разрушить Содружество Независимых Государств. Некоторые из них наши западные партнеры хотят превратить в платформу для дальнейшего политического давления на Россию. Нас стремятся поставить в положение «изолированного государства», не способного активно влиять на региональную и мировую политику.

 Последние шаги по ускоренному вовлечению Грузии и Украины в НАТО – тому самое реальное подтверждение. Речь идет о стратегии тотального разрушения всей системы связей, которая существовала до сих пор между нашими странами в силу общего исторического прошлого. При этом говорится о том, что вступление данных стран в Североатлантический договор не только будет способствовать их безопасности, но и расширит круг стран с «подлинной демократией». О военно-политической составляющей данного процесса стыдливо умалчивают, хотя именно она в конечном счете является важнейшей.

Что можно сделать в этой ситуации?

 ПРЕЖДЕ всего по-новому взглянуть на политическую реальность. Пора продумать целый ряд шагов, которые могли бы обеспечить национальные интересы не только России, но и государств, которые стремятся сохранять и развивать с ней все виды связей и взаимодействия. Нам следует в срочном порядке задуматься о создании новой геополитической коалиции. Она будет в состоянии обеспечить прежде всего наши интересы и станет новой силой, с которой будут считаться. Причем не столько в силу военного потенциала, сколько по причине политического влияния, неизбежно связанного с экономикой и народонаселением.

 Для такой коалиции уже есть потенциальная основа – Союз Белоруссии и России. По сути это Союзное государство, развитие которого может, однако, идти различными путями. Более того: возможное подключение к нашему Союзу других государств придаст ему дополнительный импульс развития, сделает Союз более устойчивым. Это более чем необходимо, когда расширение НАТО на Восток стало реальностью. Поэтому значение Союза неизмеримо возрастает. Да и взаимодействие России и Белоруссии в рамках Союзного государства дает возможность принятия совершенно уникальных решений, абсолютно оправданных и не требующих объяснений.

 Кроме того, речь идет о том, что Союзное государство способно выступить прямым «дублером» СНГ в ситуации, когда Содружество по тем или иным причинам окажется в кризисе. Этого нельзя исключать хотя бы потому, что попытки включить Грузию и Украину в сферу контроля НАТО найдут неизбежное продолжение уже в этом году. Именно вокруг Союзного государства может сформироваться ближний круг из стран, искренне заинтересованных в противодействии дезинтеграционным процессам. Все они хотели бы сохранить исторические, культурные и экономические связи, сформировавшиеся во времена СССР. Речь прежде всего идет о России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Узбекистане. Не пытаясь предсказать будущее Украины, нельзя полностью исключать тот вариант, при котором эта страна перестанет быть единой.

 Таким образом, Союзное государство может приобрести качест­венно иной смысл. В потенциале оно может стать «Союзом государств», объединенных геополитическими и экономическими интересами. Готовых совместно реализовывать внешнюю и оборонную политику. Это никоим образом не будет «антиНАТО» или что-то в этом роде. Задачи такого союза гораздо шире и важнее, чем противодействие альянсу. И главные из них – обеспечение общих интересов, сохранение возможностей использования исторического потенциала, формирование нового взгляда на мир.

Как бы мог выглядеть новый союз?

 ВО-ПЕРВЫХ, это объединение государств на постсоветском пространстве, готовых к более высокой степени интеграции. Вплоть до создания наднациональных органов.

 Во-вторых, это выход за привычные рамки границ экс-СССР. В такой союз возможно вхождение, например, Сербии.

 В-третьих, присоединение тем или иным путем Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. Они могут развиваться как независимые государства и на определенном этапе юридически свяжут свое будущее с «Союзом государств». Ведь если говорить в новых реалиях, то практически ничто не мешает уже сейчас подумать в качестве первого шага об их присоединении к существующему Союзу Белоруссии и России. Это не противоречит Союзному договору.

 В-четвертых, с экономической точки зрения союз может быть связующим звеном для экономик стран, стремящихся обеспечить будущее без давления со стороны США или НАТО.

 Это будет то самое «элегант­ное» решение, которое позволит обеспечить интересы всех заинтересованных сторон и одновременно избежать упреков в том, что Россия-де проявляет свои имперские амбиции. В этом случае изначально речь может идти именно об альянсе, а не простом механическом вхождении в состав Российской Федерации, которого так боятся на Западе.

 Кроме того, нельзя забывать и столь важное измерение нового объединения, как обеспечение общей энергетической безопасности. Стремление к стабильности энергопоставок может стать одним из важных соображений при принятии решения о вхождении в союзные отношения с Российской Федерацией.

 Понятно, что механизмы формирования союза требуют большой и активной работы уже в самое ближайшее время. Но, как говорится, овчинка стоит выделки. Геополитический выигрыш в этом случае очевиден как для России, так и для всех других государств – участников альянса. Тем более что рассматриваемая схема может быть использована в отношении Приднестровья в качестве одного из вариантов решения проблемы.

 Как бы ни развивались события, ясно: пришло время новых, во многом нетрадиционных, решений. Идти по этому пути нас заставляет ситуация, складывающаяся вокруг России.

 Поэтому крайне важно было бы обеспечить одновременное развитие двух процессов. Первое – ускорение решения всего блока вопросов, связанных с развитием Союза Белоруссии и России. В первую очередь принятие Конституционного акта. Второе – определение той модели, которая может быть использована для присоединения к Союзу других государств. Сегодня, думается, прин­ципиально важно сделать так, чтобы Союзное государство имело все возможности для расширения в качестве новой геополитической реальности. Ведь изменение политической карты мира отнюдь не закончено.

 Новый альянс на основе Союзного государства может стать историческим шансом обеспечить баланс интересов в мире.

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Выгодно ли нам пребывание в одном союзе с Сербией, Беларусью, Узбекистаном, Молдовой, Абхазией, Казахстаном и Арменией?
Спросили мы граждан России

 Виктор Варов, техник, Орск:
 – Союз – дело благородное и благодарное! Так что – полностью «за»!

 Галина Ковзик, инженер, Подольск:
 – С точки зрения экономической – думаю, не очень. С точки зрения политической – не то чтобы выгодно, а просто… Ну надо же дружить с соседями! И так уже потеряли Украину, Грузию, Прибалтику.

 Анатолий Самборский, 60 лет, пенсионер, Уфа:
 – Сербия и Абхазия – разговор отдельный. Сербские братья хоть и далековаты от нас, но помогать им, безусловно, надо. А вот с Абхазией горячки пороть нельзя. Было бы правильнее восстанавливать наше влияние в Грузии в целом, а не пытаться оттяпать кусочки.

 Ринат Калин, 51 год, историк, Тверь:
 – Выгодно, если речь идет действительно о Союзе. Со все­ми вытекающими отсюда обя­занностями для его чле­н­­ов, с общей военной, таможен­ной, а впоследствии – и денежной системами. А иначе это просто «использование старшего брата в кулачном споре».

 Сергей Смоляник, 29 лет, менеджер, Киров:
 – Тактически – да. Стратегические же выгоды сомнительны. Я так понимаю – в этом Союзе Россия готова на роль лидера? Но из нее сегодня лидер – как из говна пуля.

 Ирина Шмидт, товаровед, Кемерово:
 – А почему нет? В современном мире без союзников не может обойтись ни одна страна. Но из этого списка я бы половину выкинула – зачем нужен балласт?

 Кирилл Сачков, 35 лет, педагог, Брянск:
 – В политике не бывает постоянных друзей и союзников. Есть только постоянные интересы. Беда в том, что Россия сама не знает, чего хочет. Вот и шарахается, как медведь-шатун: то сдает все, что можно сдать, а то вдруг начинает вспоминать о своей великодержавности.

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