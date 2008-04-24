Союз как альтернатива Альянсу?
№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Иван МАКУШОК ]
Россию хотят изолировать
РАЗВАЛ Советского Союза и волна формирования новых независимых государств в различных частях света были в конечном счете реакцией на период холодной войны и идеологического противостояния. Объединение тех или иных стран в организацию или блок происходило преимущественно на концепции «мы» и «враги». Именно идеология играла доминирующую роль. Уход от «идеологического стержня» был прежде всего уходом в различные формы реализации национального самосознания, приобретавшего зачастую весьма причудливые формы. Изменившийся мир стал новой реальностью, в которой традиционные критерии «государственности» во многом перестали работать.
В случае с Косово мы столкнулись еще и с прямым «политическим решением». Создание нового «независимого» государства происходило по специальному плану, ориентированному только на достижение цели, поставленной несколькими странами.
При этом во имя «политической целесообразности» открыто игнорировались все основополагающие принципы международного права. Это, думается, дает нам право говорить о том, что в новых условиях и другие страны, включая Российскую Федерацию, на многое взглянут по-другому. В том числе – на ситуацию в регионах, непосредственно примыкающих к нашим границам или связанных с Россией рядом политических или геополитических факторов.
В первую очередь следует сказать о том, что само понятие «государственные границы» в привычном значении все больше теряет смысл. Гораздо важнее «среда обитания», в которой оказывается то или иное государство. Конкретнее – вхождение в союзы и блоки, развитие наднациональных структур власти и законодательства и т.д. Для России это прежде всего постсоветское пространство и все, что с ним связано. Для нас не может быть безразлично, каким путем пойдет развитие этого региона в ближайшие годы и в перспективе. От этого напрямую зависит безопасность Российской Федерации и в конечном счете модель ее политического и социального развития. В противовес этому в последние годы предпринимаются активные попытки не только разрушить Содружество Независимых Государств. Некоторые из них наши западные партнеры хотят превратить в платформу для дальнейшего политического давления на Россию. Нас стремятся поставить в положение «изолированного государства», не способного активно влиять на региональную и мировую политику.
Последние шаги по ускоренному вовлечению Грузии и Украины в НАТО – тому самое реальное подтверждение. Речь идет о стратегии тотального разрушения всей системы связей, которая существовала до сих пор между нашими странами в силу общего исторического прошлого. При этом говорится о том, что вступление данных стран в Североатлантический договор не только будет способствовать их безопасности, но и расширит круг стран с «подлинной демократией». О военно-политической составляющей данного процесса стыдливо умалчивают, хотя именно она в конечном счете является важнейшей.
Что можно сделать в этой ситуации?
ПРЕЖДЕ всего по-новому взглянуть на политическую реальность. Пора продумать целый ряд шагов, которые могли бы обеспечить национальные интересы не только России, но и государств, которые стремятся сохранять и развивать с ней все виды связей и взаимодействия. Нам следует в срочном порядке задуматься о создании новой геополитической коалиции. Она будет в состоянии обеспечить прежде всего наши интересы и станет новой силой, с которой будут считаться. Причем не столько в силу военного потенциала, сколько по причине политического влияния, неизбежно связанного с экономикой и народонаселением.
Для такой коалиции уже есть потенциальная основа – Союз Белоруссии и России. По сути это Союзное государство, развитие которого может, однако, идти различными путями. Более того: возможное подключение к нашему Союзу других государств придаст ему дополнительный импульс развития, сделает Союз более устойчивым. Это более чем необходимо, когда расширение НАТО на Восток стало реальностью. Поэтому значение Союза неизмеримо возрастает. Да и взаимодействие России и Белоруссии в рамках Союзного государства дает возможность принятия совершенно уникальных решений, абсолютно оправданных и не требующих объяснений.
Кроме того, речь идет о том, что Союзное государство способно выступить прямым «дублером» СНГ в ситуации, когда Содружество по тем или иным причинам окажется в кризисе. Этого нельзя исключать хотя бы потому, что попытки включить Грузию и Украину в сферу контроля НАТО найдут неизбежное продолжение уже в этом году. Именно вокруг Союзного государства может сформироваться ближний круг из стран, искренне заинтересованных в противодействии дезинтеграционным процессам. Все они хотели бы сохранить исторические, культурные и экономические связи, сформировавшиеся во времена СССР. Речь прежде всего идет о России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Узбекистане. Не пытаясь предсказать будущее Украины, нельзя полностью исключать тот вариант, при котором эта страна перестанет быть единой.
Таким образом, Союзное государство может приобрести качественно иной смысл. В потенциале оно может стать «Союзом государств», объединенных геополитическими и экономическими интересами. Готовых совместно реализовывать внешнюю и оборонную политику. Это никоим образом не будет «антиНАТО» или что-то в этом роде. Задачи такого союза гораздо шире и важнее, чем противодействие альянсу. И главные из них – обеспечение общих интересов, сохранение возможностей использования исторического потенциала, формирование нового взгляда на мир.
Как бы мог выглядеть новый союз?
ВО-ПЕРВЫХ, это объединение государств на постсоветском пространстве, готовых к более высокой степени интеграции. Вплоть до создания наднациональных органов.
Во-вторых, это выход за привычные рамки границ экс-СССР. В такой союз возможно вхождение, например, Сербии.
В-третьих, присоединение тем или иным путем Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. Они могут развиваться как независимые государства и на определенном этапе юридически свяжут свое будущее с «Союзом государств». Ведь если говорить в новых реалиях, то практически ничто не мешает уже сейчас подумать в качестве первого шага об их присоединении к существующему Союзу Белоруссии и России. Это не противоречит Союзному договору.
В-четвертых, с экономической точки зрения союз может быть связующим звеном для экономик стран, стремящихся обеспечить будущее без давления со стороны США или НАТО.
Это будет то самое «элегантное» решение, которое позволит обеспечить интересы всех заинтересованных сторон и одновременно избежать упреков в том, что Россия-де проявляет свои имперские амбиции. В этом случае изначально речь может идти именно об альянсе, а не простом механическом вхождении в состав Российской Федерации, которого так боятся на Западе.
Кроме того, нельзя забывать и столь важное измерение нового объединения, как обеспечение общей энергетической безопасности. Стремление к стабильности энергопоставок может стать одним из важных соображений при принятии решения о вхождении в союзные отношения с Российской Федерацией.
Понятно, что механизмы формирования союза требуют большой и активной работы уже в самое ближайшее время. Но, как говорится, овчинка стоит выделки. Геополитический выигрыш в этом случае очевиден как для России, так и для всех других государств – участников альянса. Тем более что рассматриваемая схема может быть использована в отношении Приднестровья в качестве одного из вариантов решения проблемы.
Как бы ни развивались события, ясно: пришло время новых, во многом нетрадиционных, решений. Идти по этому пути нас заставляет ситуация, складывающаяся вокруг России.
Поэтому крайне важно было бы обеспечить одновременное развитие двух процессов. Первое – ускорение решения всего блока вопросов, связанных с развитием Союза Белоруссии и России. В первую очередь принятие Конституционного акта. Второе – определение той модели, которая может быть использована для присоединения к Союзу других государств. Сегодня, думается, принципиально важно сделать так, чтобы Союзное государство имело все возможности для расширения в качестве новой геополитической реальности. Ведь изменение политической карты мира отнюдь не закончено.
Новый альянс на основе Союзного государства может стать историческим шансом обеспечить баланс интересов в мире.
ОПРОС ПО ТЕМЕ
Выгодно ли нам пребывание в одном союзе с Сербией, Беларусью, Узбекистаном, Молдовой, Абхазией, Казахстаном и Арменией?
Спросили мы граждан России
Виктор Варов, техник, Орск:
– Союз – дело благородное и благодарное! Так что – полностью «за»!
Галина Ковзик, инженер, Подольск:
– С точки зрения экономической – думаю, не очень. С точки зрения политической – не то чтобы выгодно, а просто… Ну надо же дружить с соседями! И так уже потеряли Украину, Грузию, Прибалтику.
Анатолий Самборский, 60 лет, пенсионер, Уфа:
– Сербия и Абхазия – разговор отдельный. Сербские братья хоть и далековаты от нас, но помогать им, безусловно, надо. А вот с Абхазией горячки пороть нельзя. Было бы правильнее восстанавливать наше влияние в Грузии в целом, а не пытаться оттяпать кусочки.
Ринат Калин, 51 год, историк, Тверь:
– Выгодно, если речь идет действительно о Союзе. Со всеми вытекающими отсюда обязанностями для его членов, с общей военной, таможенной, а впоследствии – и денежной системами. А иначе это просто «использование старшего брата в кулачном споре».
Сергей Смоляник, 29 лет, менеджер, Киров:
– Тактически – да. Стратегические же выгоды сомнительны. Я так понимаю – в этом Союзе Россия готова на роль лидера? Но из нее сегодня лидер – как из говна пуля.
Ирина Шмидт, товаровед, Кемерово:
– А почему нет? В современном мире без союзников не может обойтись ни одна страна. Но из этого списка я бы половину выкинула – зачем нужен балласт?
Кирилл Сачков, 35 лет, педагог, Брянск:
– В политике не бывает постоянных друзей и союзников. Есть только постоянные интересы. Беда в том, что Россия сама не знает, чего хочет. Вот и шарахается, как медведь-шатун: то сдает все, что можно сдать, а то вдруг начинает вспоминать о своей великодержавности.
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